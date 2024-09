Anya és gyermeke nem tudta fizetni az ebédet, a magyar olimpiai bajnok rendezte a számlát

Kiss Balázs olimpiai bajnok kifizette egy édesanya és gyermeke éttermi számláját, mert nem volt náluk pénz - írja a VEOL. A veszprémi önkiszolgáló étterem pénztáránál az anyuka bankkártyáját valamiért nem fogadta el a rendszer, készpénz pedig nem volt nála. Szégyenkezve mentek ki a vendégekkel teli helyiségből, már a közeli hipermarketnél jártak, amikor Kiss Balázs, 1996-os kalapácsvető olimpiai bajnokunk felajánlotta nekik, hogy ő majd rendezi a számlát.

Kiss Balázs egy édesanya segítségére sietett

"Nekem akkor és ott megadatott a lehetőség, hogy segíthessek valakin. Én is apa vagyok, együttérzek egy váratlan helyzetbe került szülővel. Talán nincs is annál rosszabb, ha egy anya ilyen méltatlan helyzetbe kerül" – reagált a helyzetre Kiss Balázs. - Időnként támogatok alapítványokat, máskor is segítek rászorulókon, ám ez a szituáció más volt: belenézhettem egy kellemetlen szituációba került embertársam szemébe, aki közvetlenül nekem, a „jótevőjének” fejezhette ki a háláját. Arra gondoltam, ha ilyenkor nem segítünk egymásnak, akkor nincs értelme társadalomban élnünk."