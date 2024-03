Dárdai Pált újabb nagy csapás fenyegeti

Félő, hogy Dárdai Pál szélmalomharcot folytat a Herthánál. A három év alatt igazolásokra eurószázmilliókat elköltött, mégis kiesett és csődközelbe került berlini klubnál a magyar klubikon visszatérésével a régi útra is visszatértek. A "német Ajaxról" álmodó magyar edző megint egyre inkább a fiatal, javarészt saját nevelésű tehetségekre építi a csapatát. Csakhogy a minap kiderült, hogy a klub legnagyobb értékei közül a saját legkisebb fia, Dárdai Bence nyáron inkább lelép a tehetős wolfsburgi Bundesliga-klubhoz, és a legfrissebb hírek szerint újabb nagy veszteség fenyeget.

Dárdai Pál nemrég éppen az idősebb fia, Palkó helyett küldte pályára a szupertehetség Ibrahim Mazát Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Hertha másik 18 éves reménysége, Ibrahim Maza is távozhat. Ő februárban kezdett játszani a másodosztályú felnőttcsapatban, sőt már gólt is szerzett. Dárdai Pál nagyon jó véleménnyel van róla, szép jövőt jósol neki – csak az a kérdés, hol futja ezt be az algériai és vietnami szülőktől Berlinben született, német U19-es válogatott játékos. Dárdai Bencével ellentétben érte legalább kaphat pénzt a Hertha, hiszen tavaly aláírt egy 2026-ig szóló profi szerződést Berlinben. Mégig a távozáson gondolkodik. Amikor a minap megkérdezték, meddig marad a nevelőegyesületénél, így válaszolt:

– Ezt sajnos nem tudom megmondani. Még gondolkodom rajta a családommal – mondta Maza.

Az előző, Kiel elleni meccsen (2-2) miatta ült a lelátón az élvonalban harmadik Stuttgart sportigazgatója, sőt tárgyalt a srác apjával és menedzserével is. Ráadásul megfigyelőt küldött miatta az angol Premier League-ben szereplő Brighton is csábítja.

Dárdai Bence távozásának hírét sokatmondóan kommentálta kortársa:

– Ezt el kell fogadni. Mindenki a maga útját járja – reagált Maza, akinek tehát szintén nem a Herthánál folyvást emlegetett "berlini út" az egyetlen választási lehetősége, és ez újabb csapást jelenthet a Herthának.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.