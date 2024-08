Szuper hír jött Marco Rossi válogatott kulcsemberéről

Nem volt a legideálisabb Sallai Roland felkészülése a 2024/25-ös futballszezonra, de lassan egyenesbe jöhet 52-szeres válogatott támadónk. Az Európa-bajnokságon több mutató alapján ő volt Marco Rossi csapatának legjobbja, a következő hetekben röpködtek is a hírek azzal kapcsolatban, hogy ő is új klubba vágyik, és jó pénzért (15 millió euró – 5,9 milliárd forint) a Freiburg is szívesen eladná. Csakhogy az érdeklődésekből eddig nem lett semmi, Sallai pedig végül munkába állt a Bundesliga-középcsapatnál, ahol jövő nyáron jár le a szerződése.

Szoboszlai Dominik mellett Sallai Roland (jobbra): ő volt Marco Rossi válogatottjának legjobbja az Eb-n Fotó: AFP

Sallai Roland a múlt heti főpróbán, az olasz Fiorentina ellen (2-2) mégsem került a meccskeretbe. Nem az elvágyódása vagy egy levegőben lógó klubváltás miatt, hanem kisebb izomsérülése okán nem számíthatott rá a legendás Christian Streich 12 éves érája után vezetőedzőnek kinevezett Julian Schuster.

Sallai Roland felépült a rajtra

Ezt azonban mára kikúrálta a több poszton hasznos magyar légiós, így Marco Rossi kulcsembere a legfrissebb sajtóértesülés szerint játékra jelentkezett a szezonrajtra.

A Freiburg szombaton (15.30) a Német Kupában, a harmadosztályba kiesett Osnabrück vendégeként lép pályára.