A szerelem segítette! Kapás Bogi így búcsúzott az olimpiáról - Fotó

Ötödik olimpiáján vett részt Kapás Bogi, aki a magyar csapat egyik "kapitányaként" vett részt a párizsi olimpián. Ő mondta ugyanis az eskü szövegét Szilágyi Áronnal együtt. Az úszó az év elején jelentette be, decemberben biztosan visszavonul. Óriásit harcolt az olimpiai szereplésért, mely tavasszal meg is lett neki. 200 pillangón végül a 14. helyen végzett.

Kapás Bogi 14. hellyel búcsúzott, Fotó: Origo

Bogi olimpiája úgy volt teljes, hogy ezútal is vele volt férje, Telegdy Ádám, aki a 200 méteres hátúszés középdöntőjéig jutott. Mint annyiszor az elmúlt évek során, egymésnak adtak erőt a harchoz. Talán ennek is volt köszönhető, hogy Bogi rendhagyó módon úgy úszott a medencében, hogy rajta volt a jegygyűrű. A futamok idejére sem vette le ujjáról az ékszert, ez a fotókon is jól látszódik.

Kapás és a jegygyűrű Fotó: Origo

Kapás Bogi búcsúja, hálás mindenkinek az úszónő

A középdöntő után Bogi könnyezve beszélt, de mint mondta, büszke a teljesítményére. Számára így lett teljes az ötödik olimpia.

Nyilván szerettem volna döntőbe jutni, de ez is szép így, hogy egyáltalán kijutottam. Próbálom a pozitív oldalát nézni ennek az egésznek, nem nehéz szerencsére. Az egész pályafutásomért hálás vagyok

- mondta Bogi, aki 2016-ban olimpiai bronzérmet is szerzett.