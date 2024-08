Itt a sportorvosi nyilatkozat Hámori Luca algériai ellenfelével kapcsolatban

Nem lehet pontosan tudni, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) milyen vizsgálatok fényében mondta azt, hogy az algériai versenyző minden kritériumnak megfelel ahhoz, hogy a nők között versenyezzen. Akinek ugyanis y kromoszómája van, az férfi, és a hírekben azt lehetett olvasni, hogy az érintett versenyző rendelkezik y kromoszómával. Ez egyébként lehetne is egy kritérium a véleményem szerint a sportban. Aki y kromoszómával rendelkezik, az ne indulhasson a nők között, mert jókora előnnyel indul a biológiai nőkkel szemben. Az izomzat és a csontozat felépítésében is akkora előnyük van, mintha a nő doppingolt volna. Egyébként olvastam a magyar sportoló hölgy nyilatkozatát, miszerint neki mindegy, hogy kivel áll szemben, mindenképpen a győzelemre törekszik, amit személy szerint nem tartok lehetetlennek. Elég technikásnak és erősnek tűnik, ha elég óvatos lesz és párszor ügyesen odaszúr az algériainak, akkor még az is lehet, hogy nyerni fog - de érezni fogja, mit kap...