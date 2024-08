Kórházba került olimpiai érmesünk, az út széléről hívott magához mentőt

Nem csak a felhőtlen örömről, ünneplésről és pihenésről szóltak az utóbbi napok Fábián Bettina és Betlehem Dávid számára. A párizsi olimpián nyíltvízi úszóként minden bizonnyal a szennyezett Szajna vizében fertőződtek meg. Mint kiderült, az 5. helyen végzett Fábián után a másnap (az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf mögött) bronzérmet nyert Betlehem is kórházba került, ahol infúziós kezelésre szorultak.

Betlehem Dávid sem úszta meg: az autópálya széléről hívott magához mentőt Fotó: Anadolu via AFP

Bettina múlt péntekről szombatra virradó éjszaka lett rosszul. Romlott a kedélye, majd a csillapíthatatlan hányás és láz miatt vitték kórházba. Az infúziónak hála jobban lett, ő és az orvosai is úgy vélték, hazarepülhet – csakhogy a repülőgépen újra rosszabbodott az állapota, kerekesszéken vitték el.

– Az ájulás szélén álltam, nem is nagyon tudom elmondani, mit éreztem, akkor ismét kórházba kerültem, szerencsére az infúziónak és a gyógyszereknek köszönhetően egy nap alatt túl voltam az egészen, mostanra pedig már kutya bajom – mondta Fábián Bettina a Nemzeti Sportnak.

Betlehem Dávid hazafelé, az autóban lett rosszul

Kedvese, Betlehem Dávid azóta szintén túl van a kórházi kezelésen.

– Benne volt a pakliban, hogy velem is ugyanaz történik, mint Bettivel, hiszen a lányok versenyét követő napon úsztunk, addigra a Szajna minősége nem igazán javult. Azért bíztam benne, hogy megúszom. A teljes képhez hozzátartozik, hogy én az olimpia előtt elkaptam egy vírust, le volt gyengülve a szervezetem, és mielőtt kiutaztam Párizsba, a hasi ultrahang is azt mutatta, hogy a beleim még gyulladtak némiképp. Aztán hazajöttünk, s bár éreztem egy kis fáradtságot, gondoltam, minden rendben lesz, ha alszom egy nagyot. Majd jött a hányás és hasmenés, de a harmadik napra jobban lettem. Elindultam haza, Zalaegerszegre, és újra jött a szúró érzés, de akkor már a mellkasom is feszített, nehezen vettem a levegőt, vezetni sem tudtam rendesen.

Harmincöt percnyire voltam az otthonunktól, mentőt hívtam, mert ezt találtam a legjobb megoldásnak. Szegény édesapámat az egyik ügyfele hívta fel, hogy látta az autómat az út szélén, s látta a mentőket is. Ők így tudták meg, hogy visznek a kórházba

– árulta el Betlehem Dávid.