Most kaptuk a lesújtó hírt: tragikusan fiatalon meghalt a magyar bokszoló

Az Origo szerint a sportoló a karrierjét 10 győzelemmel és 6 vereséggel zárta, megalkuvást nem ismerő stílusa miatt pedig a hazai bokszrajongók egyik kedvencévé vált. Kanadában Szántó József is edzette, de később Mexikóban is töltött el egy rövid időszakot a pályafutása során a többek között Oscar De La Hoya ellen is meccselő ökölvívó.