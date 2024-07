Ez minden idők legrosszabb Eb-je? Így nyírják ki a szurkolók kedvenc szórakozását

Márpedig ez kizárólag az üzletről szól. Az Origo a Ki a felelős a futball-Eb tönkretételéért? - cikkében kiemeli, "2025 nyara lehetett volna az az időszak, amikor a foci éljátékosai megpihenhettek volna kissé. Egy évvel a most zajló, 24 csapatos, 4 héten át zajló Európa-bajnokság után és egy évvel a 39 napos (!) és 104 (!!) mérkőzést hozó labdarúgó-világbajnokság előtt. De ezt nem tehetik meg, mert 2025. június 15. és július 13. között az Egyesült Államokban lesz az első alkalommal 32 csapattal megrendezett klub-vb. Azaz: a világfutball élcsapatainak játékosai egy év alatt két világbajnokságot játszanak le egy akkora országban, ahol a meccsek mellett elképesztő mennyiségű utazás is vár majd rájuk."

A futball mai egyetlen megmentője az, hogy az emberek még mindig megőrülnek a sportágért, hogy annyira ki vannak éhezve ezekre a meccsekre, ami szinte elképzelhetetlen. Ha pedig a nézők ölik egymást a jegyekért, akkor ott - látszólag - minden rendben van.

Most már tényleg kimondható: az eszetlen létszámduzzasztás nem tesz jót a focinak. Amikor az UEFA 16-ról, 24-re emelte az Európa-bajnokság résztvevőinek létszámát, voltak enyhe kritikák, de a 2016-os és 2021-es Eb viszonylagos magas színvonala elhalkította ezeket. Most viszont kimondható, hogy a 24-es létszámú Eb-k történetében ilyen alacsony nívójú tornát még nem láttunk. Sőt, az is kimondható, hogy ez minden idők legrosszabb Európa-bajnoksága. És két év múlva debütál a 48 csapatos világbajnokság...

Aztán majd vége lesz az Eb-nek, a kedélyek megnyugszanak, valahol majd megjelenik egy hosszú interjú az UEFA elnökével, aki elmondja: soha ilyen sikeres nem volt még az Európa-bajnokság. Soha ennyi pénz nem folyt még be az UEFA kasszájába. Soha ennyi ember nem fizetett még azért, hogy ott legyenek a meccseken. Nézőcsúcsokat döntött minden meccs.

Látvány vagy üzlet? Az UEFA az utóbbi mellett döntött.