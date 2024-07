Földöntúli boldogság, Ronaldót ők vigasztalták a botrány után

Mi magyarok emiatt is estünk ki, Roberto Martinez szövetségi kapitány válogatottja, Portugália csapnivalóan fejezte be a csoportküzdelmeket. A szakvezető meg is jegyezte: a Grúzia elleni 0-2 volt a legrosszabb eredményük, mióta Portugáliában dolgozik. A szakvezető lecserélte a 39 éves aranylabdás Ronaldót, aki levonulás közben dühében gyeptégladarabot rúgott ki a földből.

Ronaldóék csődöt mondtak a csoportkör végén Fotó: Anadolu via AFP

Így aztán kérdéses, mire mennek Ronaldoék azzal a Szlovéniával, mely márciusi előkészületi mérkőzésen 2-0-ra nyert ellenük Ljubljanában. Mindenesetre CR7 a kislányához, Eva Mariához menekült búfelejtő gyanánt.

Az „Ilyen reggelek” feliratot mellékelte egy szívecskés hangulatjellel a megosztóra kitett fotón. Hozzá hasonlóan a védőjátékos Diogo Dalot is a kislányával játszadozott szabadidejében, olvasható a Daily Mail-ben.

Hétfői nyolcaddöntők:

Franciaország-Belgium 18.00

Portugália-Szlovénia 21.00