Ők verhetik meg Verstappent: kitálalt a magyar szakértő

A Forma–1-es mezőny ezen a hétvégén Kanadában versenyez. A legnagyobb esélyesnek továbbra is Max Verstappen számít, aki az elmúlt két évben győzni tudott ezen a pályán. Az előző futamokon azonban eltűnt a Red Bull nagy előnye, Charles Leclerc és Lando Norris személyében pedig két komoly kihívója akadt.

Max Verstappent egyre inkább szorongatja Charles Leclerc (jobbra) és Lando Norris (balra) Fotó: NurPhoto via AFP

Verstappen a világbajnoki tabellát ugyan továbbra is kényelmesen vezeti 169 ponttal, Leclerc azonban nem igazán akar róla leszakadni (138 pont).A holland csapattársa, Sergio Pérez csupán az ötödik a pontversenyben, az első futamokon nagy erődemonstrációt tartó Red Bull pedig megtorpanni látszik. A hétvégi nagydíj előtt Verstappen kifejezte az aggodalmát a tempó miatt.

Valószínűleg nem ez lesz a legerősebb hétvégénk. De talán egy kicsit jobb lesz, mint a monacói.

A Forma–1-et közvetítő M4 Sport kommentátora, Wéber Gábor a Magyar Nemzetnek fejtette ki a véleményét az idei szezonban látottakról. Szerinte is a Ferrari és McLaren közeledett a Red Bullra és fejtörést okozhat Verstappenéknek, azonban nem szabad rögtön alábecsülni a hollandot.

„Nagyjából egy délibáb, amit látunk. Zárul az olló, eddig minden szabályrendszer későbbi éveiben az volt a jellemző, hogy az üldözők is elkezdték eltalálni az optimális irányt autótervezés, fejlesztés szempontjából, és aki addig az élen állt, nem tudta tartani, bármekkora előnye is volt. A hátralévő 16-ból nagyjából nyolc helyszínen el tudom képzelni, hogy szoros verseny alakul ki, netán meg is verik Verstappent, erre jelenleg mindkét Ferrari és McLaren pilótának megvan az esélye” – mondta Wéber Gábor a Magyar Nemzetnek.

A további nyolc futamon viszont nehéz lesz a Red Bullt és Verstappent legyőzni, hiszen olyan karakterisztikájú versenyhelyszínekről beszélünk, amelyeken valószínűleg a Red Bull ki fogja tudni autózni a maximumot.

A Kanadai Nagydíj időmérője szombaton 22:00-től kezdődik, a futam pedig vasárnap 20:00-tól rajtol.

