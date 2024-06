Meglepő, de sokatmondó: miért hallgat Szoboszlai Dominik?

Egy sor társával ellentétben Szoboszlai Dominik még nem adott hírt magáról azóta, hogy szerda éjjel eldőlt: a magyar labdarúgó-válogatott nem jutott tovább az Európa-bajnokság csoportköréből. A Magyar Nemzet kiemeli, hogy a csapatkapitány nyilván roppant csalódott, de sokan kíváncsiak a véleményére.

Szoboszlai Dominik egyelőre hallgat: emészti, hogy nem jutott tovább a magyar válogatott az Eb-n Fotó: MTI

A válogatottunk számára kedvezőtlenül alakult Eb-meccsek lefújása után a Magyar Labdarúgó-szövetség szinte azonnal, néhány percen belül rövid közleményben reagált a kiesésre. Másnap Marco Rossi szövetségi kapitány sajtótájékoztatón elárulta, hogy nem élvezte az Európa-bajnokságot, majd a csapat kora délután aztán el is hagyta németországi bázisát és hazarepült. Időközben többek között Sallai Roland, Nagy Ádám és Kerkez Milos is posztolt a közösségi médiában, köszönetet mondva a magyar szurkolóknak a támogatásért. Szoboszlai azonban továbbra is hallgat. Ez azért meglepő, mert a magyar válogatott csapatkapitánya nem csupán a Skócia ellen 1-0-s győzelem után, hanem a Svájc, valamint a Németország elleni vereség után is posztolt az Instagramon.

Szoboszlai kisebb sérüléssel játszotta végig az Európa-bajnokságot, de nagy reménnyel készült a nyolcaddöntőre, ahol már ismét egészségesen léphetett volna pályára, hiszen a magyar válogatott kerek egy hetet készülhetett – volna – a mérkőzésre. Angol klubcsapata, a Liverpool táborában többen azt emelték ki a magyar válogatott kiesése után, hogy így Szoboszlai ott lehet a csapatban az előszezonban és elutazhat a többiekkel az amerikai turnéra. Maga Szoboszlai aligha örül ennek. Persze jó lenne a terveiről és az érzéseiről első kézből, tőle értesülni.

