Szabó Győző megjósolta: így végez a magyar válogatott a foci EB-n

Napokon belül kezdődik a labdarúgó-Eb, a németországi tornára a csapatok, játékosok mellett a szurkolók is készülnek.

Szoboszlai Dominik és a csapat már megérkezett a németországi szállásra

Ilyenkor azok is a televízió elé ülnek, akik amúgy "hétköznapokon" nem a futball szerelmesei. Ilyenkor azonban, pláne, hogy a magyar csapat is ott van az Európa-bajnokságon, ők is kiemelten követik az eseményeket.

Hasonlóan gondolkodik Szabó Győző is, aki merész tippet adott a torna előtt.

Olyan jó lenne egyszer megnyerni az Európa-bajnokságot. De már az elődöntő is óriási lenne. Viszont azt érzem, hogy a negyeddöntő meglesz az idén

– jósolta színész is, aki elmondta mi fontos a sikerhez.

– Technikailag jók vagyunk, s mentális erő is fontos emellett. Legutóbb azért estünk ki, mert a végére nem voltunk ott fejben.