Ronaldo elsüllyed szégyenében, kockahasat villantott a portugálok új sztárja

A két évvel ezelőtti, világbajnoki cserepad újra a kezdőcsapatba került Cristiano Ronaldo a portugáloknál. A 39 éves csatár a csehek elleni Eb-meccsen azonnal fel is állított egy rekordot, hiszen ez mára hatodik Európa-bajnoksága amin játszik. 2004-ben ezüstéremmel mutatkozott be, 12 évvel később pedig Európa-bajnok is lett.

Portugál siker Ronaldo-gól nélkül / Fotó: Anadolu via AFP

A csehek ellen egyébként nem Ronaldo volt a nyerőember, sőt, gólt sem szerzett a hátrányból felállva 2-1-re nyerő csapatban. A győztes találatot a csereember Francisco Conceicao vitte be, aki azonnal kockahasat is villantott. De olyat, hogy talán még Ronaldo is elpirult.

A portugál foci új csillaga / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

S, ha már a második portugál gól. Az Origo szúrta ki azt a videót, amelyen látszik, Ronaldo milyen gusztustalan módon örült a találatnak. Az összes útjába kerülő cseh játékosnak beszólt.