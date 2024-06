„Amíg a magyar kispadon ülök..." - Marco Rossi így várja a sorsdöntő meccset

Pont nélkül várja a csoportkör utolsó meccsét a magyar válogatott, amely Svájctól és Németországtól is kikapott. Ha együttesünk vasárnap legyőzi Skóciát, akkor marad esélye a továbbjutásra. Marco Rossi szövetségi kapitány úgy véli, egy hajóban evezünk a brit csapattal, hiszen nekik is nyerniük kell a továbbjutáshoz.

Marco Rossi szerint egy hajóban evezünk a skótokkal

"Skócia agresszívan játszik, az első két meccsen is próbált, majd kiderül, mennyire fog sikerülni. Egy hajóban evezünk, nekünk is három pontra van szükségünk, ha nyerünk, akkor továbbjuthatunk, és ha nem is jutunk tovább, három ponttal megyünk haza. Jól ismerjük a skót csapatot, remélem, megtaláljuk a megfelelő hangulatot, hogy a legjobb formában lépjünk pályára." - kezdte Rossi, aki szerint ugyanaz a teher nyomja mindkét csapatot.

"Nincsen alternatívánk, csak a győzelem, ki-ki meccs lesz, egyszerre van nyomás mindkét csapaton. Ez a harmadik meccsünk, nekik is, a skótok felpörgetett mérkőzéseket szoktak játszani, eddig a döntő pillanatokban nem volt szerencsénk. Nem fogok rugózni a németek első gólján, amíg a magyar kispadon ülök nem akarok magyarázkodni, nem keresek ürügyet. Mindig azt várom a játékvezetőktől, hogy következetesek legyenek, a holland bíró nem így járt el a németek elleni meccsen. Minden csapatot ugyanúgy kell védeni, legyen az Georgia vagy éppen Magyarország." - mondta Rossi.

A Magyarország-Skócia mérkőzést vasárnap 21 órakor (tv: M4 Sport) Stuttgartban játsszák.