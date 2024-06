Visszatért a halálból, most ő lehet a főszereplő: Erikssen újra Eb-n játszik

A labdarúgó Európa-bajnokság vasárnapi, harmadik játéknapján a dán válogatottban minden bizonnyal pályára lép az a Christian Eriksen, aki három évvel ezelőtt majdnem meghalt egy Eb-meccsen. Az akkor történtek fényében felér egy csodával, hogy a most 32 éves középályás egyáltalán él, nemhogy továbbra is a legmagasabb szinten futballozik.

Eriksen három éve majdnem meghalt az első dán Eb-meccsen, most a szlovénok ellen inkább a játékával vállalna főszerepet Fotó: AFP

2021. június 12-én, a koppenhágai Dánia–Finnország csoportmérkőzés (0-1) első félidejének vége felé Eriksen összerogyott és élettelenül terült el a gyepen, a nézőtéren helyet foglaló élettársa, gyermekei anyja szeme láttára. A csapattársai kétségbeesve, könnyezve álltak sorfalat körülötte, hogy megóvják élethalálharcot vívó barátjukat a kíváncsi tekintetektől, az egészségügyi stáb (egy lelátóról odasiető specialista segítségével) pedig idegölő percekig küzdött azért, hogy a leállt szívét újraindítva visszahozza őt a halálból. Sikerült, amikor Eriksent végül hordágyon levitték a pályáról, hogy kórházba szállítsák, már egy kézmozdulattal megnyugtatta a szurkolókat, és az érte aggódó tévénézőket is.

Az alábbi videó felkavaró képsorokat tartalmaz!

A meccset mintegy 2 óra múltán folytatták (ezért utóbb kapott is hideget-meleget az európai szövetség), egy második félidei góllal a finnek győzelmével végződött. Ennél sokkal fontosabb, hogy pár nappal később defibrillátort ültettek Eriksen szervezetébe. Még hónapokig kérdéses volt, hogy folytathatja- a labdarúgást, de ő elszántan küzdött a visszatéréséért. Akkori olasz klubcsapatától, az Internazionaltól el kellett jönnie, a Serie A-ban ugyanis nem engedélyezett szívritmusszabályozóval futballozni. Másutt azonban ez nem akadály: 2022 januárjában az angol Brentford szerződtette, ahol február végétől 11 meccsen olyan teljesítményt nyújtott, amellyel nyáron (egy évvel a borzalom után) szerződtette a Manchester United. Azóta is a sztárklubot erősíti.

Eközben a dán válogatottba 2022 márciusában tért vissza (csapattársai szerint "nagyon-nagyon jó fizikai állapotban"), első két meccsén azonnal egy-egy góllal Hollandia és Szerbia ellen. Azóta is csak sérülés miatt hiányzik, a nemzeti csapatból, amelyben már 130-szor játszott. Szerepelt a 2022-es katari világbajnokságon is – akkori elmondása szerint az volt a legnagyobb célja, ami a nehéz időkben is tartotta benne a lelket.