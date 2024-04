Ronaldo nem szívbajos, megfejte az Öreg Hölgyet

Nyert is meg nem is Cristiano Ronaldo a Juventus ellen az olasz bíróságon. A portugál futballsztár 19,5 millió eurót (7,6 milliárd forint) követelt utólag korábbi klubjától, amely nem fizette ki neki a 2021-es távozásakor várt bónuszát. Végül az általa követelt summa felét ítélték meg neki, így közel 9,8 millió eurót (3,8 milliárd forint) kap.

Ronaldo a követelése felét kapja meg a Juventustól Fotó: AFP

A verdikt szerint Ronaldo és a Juventus osztozik a felelősségen. A 3 torinói éve után, kurtán-furcsán a Manchester Unitedhez visszatért, majd onnan botrányok közepette távozott ötszörös aranylabdás focista tavaly tél óta már a szaúdi Al-Nasszrnél játszik (és keresi meg évente a most neki ítélt összeg több mint 20-szorosát). A Juventus 2018-ban a Real Madridtól szerződtette. 134 tétmeccsen 101 góllal és 22 gólpasszal szolgálta meg a csillagászati fizetését, amibe - a koronavírus-járvány okozta nehézségek miatt is - belerokkant az olasz sztárklub. Akkoriban közös megegyezéssel csúsztatták a kifizetéseket, sőt a Juve szerint Ronaldo le is mondott a pénze egy részéről.

Az Origo emlékeztet: Ronaldo két bajnoki címet szerzett Olaszországban (továbbá két Szuperkupát és egy Olasz-kupát); a Forbes szerint ő volt 2023-ban a legjobban kereső sportoló.

