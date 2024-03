Nagytakarítás a Realnál: korszakos sztárok repülnek Madridból

Új korszak kezdődik nyáron a Real Madridnál. A mérleg egyik serpenyőjében Kylian Mbappé várható érkezése lehet a legnagyobb durranás, másrészt viszont spanyol lapértesülések szerint számos kulcsjátékos távozása is fenyeget a sztárklubnál.

Modric és Kroos is hosszú idő után hagyhatja el a Real Madridot Fotó: Anadolu via AFP

A sportsajtó úgy tudja, hogy hat – nem is akármilyen! – futballista otthagyhatja a megújuló Realt.

Luka Modric: 12 éve a Realban

A 38 éves horvát irányító bámulatos karrierje végéhez közelít, legalábbis a Realnál. Abbahagyni még nem akarja a focit, de 12 évvel az átigazolása után nem hosszabbít a királyiaknál.

Benne van a pakliban, hogy az észak-amerikai profiligában (MLS) vagy a szaúdi bajnokságban folytatja, de akár haza is térhet Horvátországba, ahol 22 éves koráig a Dinamo Zagrebet erősítette.

Nacho Fernández: 12 éve a Realban

A 34 éves védő Modrichoz hasonlóan 2012 óta játszik a Real első csapatában, de addig a madridiaknál is nevelkedett. Tavaly már közel állt a távozáshoz, egy évet mégis hosszabbított. Most is hasonló lehetőségek közül választhat: ha maradni akar, jövő nyárig számítanak rá, de akkor is tiszteletben tartják a döntését, ha több játéklehetőség reményében most először más klubot választ.

Toni Kroos: 10 éve a Realban

A 2014-ben a Bayerntől érkezett, most 34 éves védekező középpályásnak is idén jár le a szerződése a Realnál. Egyelőre nem tudni, újra meghosszabbítja-e, vagy távozik Madridból.

Egy biztos: remek formában játszik, három év kihagyás után a nyári, hazai rendezésű Európa-bajnokságra visszatér a német válogatottba is. Veterán létére – szabadon igazolható klasszisként – dúskál az ajánlatokban.

Lucas Vázquez: 9 éve a Realban

A 32 éves jobbhátvéd három évvel ezelőtt már kis híján otthagyta a nevelőegyesületét, amelyet profiként 2015 óta szolgál (előtte egy évig az Espanyolhoz kikölcsönözve szerzett rutint). Erősen kérdéses, hogy ezúttal is aláírja-e a Real szerződéshosszabbításai ajánlatát, vagy inkább odébbáll. Hűségét Nachóhoz hasonlóan azzal honorálják Madridban, hogy bárhogy is dönt, támogatják.

Joselu: 1 éve a Realban

Az Espanyoltól tavaly nyáron kikölcsönzött, 33 éves csatár játékjoga csak 1,5 millió euróba (590 millió forint) kerülne. Ha nem is váltotta meg a világot a madridiaknál, a 38 tétmeccsen szerzett 13 gólja nem is rossz mérleg.

Lapértesülések szerint folynak a tárgyalások a felek között, 50-50 százalék az esély a maradására és a távozására.

Kepa Arrizabalaga: 1 éve a Realban

A 29 éves kapust csak az alapember Thibaut Courtois keresztszalag-szakadása miatt vette kölcsön a Real a Chelsea-től.

Hogy nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket, jelzi: tavaly november óta leginkább az ukrán Andrij Lunyin véd. Jelen állás szerint biztosra vehető, hogy Kepa játékjogát nem vásárolják meg a londoniaktól – főleg nem az elvárt 20 millió eurós (7,9 milliárd forint) áron.

Carlo Ancelotti vezetőedző csapata egyébként 28 forduló után 7 pont előnnyel vezeti a spanyol bajnokság tabelláját a magyar utánpótlás-válogatott Yaakobishvili Antalt is foglalkoztató Girona előtt (8-cal előzi meg a Barcelonát), és negyeddöntős a Bajnokok Ligájában.

