Dráma Nagy Ádámék meccsén: megállt a szurkoló szíve, érte nyert a csapat

Roppant fontos, fordulópontnak tűnő mérkőzést nyert meg 2-1-re a Spezia Calcio az olasz labdarúgó-másodosztály (Serie B) 31. fordulójában. Az Ascoli elleni győzelmével hosszú idő után elmozdult a kiesőzónából a tavaly még élvonalbeli, de a kiesés után tovább zuhant csapat. A Spezia télen vette kölcsön Nagy Ádámot a Pisától – és azóta kilenc meccséből csak egyet veszített. Edzője, Luca D’Angelo most is külön kiemelte a magyar válogatott középpályás teljesítményét, de sajnos a futballnál fontosabb történésről is szót kellett ejtenie.

Nagy Ádámot a Pisától vette kölcsön a kieső helyre került Spezia, amely vele lépked fölfelé a tabellán Fotó: NurPhoto via AFP

A meccs a hajrában fél órára félbeszakadt, mert megállt egy szurkoló szíve. A lelátón élesztették újra szívmasszázzsal, mielőtt kórházba szállították. Akkor már jobban volt. Miután a drukkertársai a zászlókat bevonva, csöndben szorítottak az életben maradásáért, az elvitelekor már kissé megkönnyebbülten tapsoltak neki és a megmentőinek. Nagy Ádámék ezután némileg nyugodtabban folytatták a játékot és nyertek.



– Ezt a győzelmet a szurkolónknak ajánljuk, remélem, jól van. Nehéz volt ezt látni és átélni, mindannyian reméljük, hogy mihamarabb felépül, és a mai siker is szerez neki egy kis örömöt a nehéz pillanatokban. Először azt hittük, csak ájulás történt a lelátón, aztán apránként rádöbbentünk a helyzet komolyságára. Jár a taps a rajongóinknak is, akik kiszurkolták a gyógyulását – mondta D’Angelo, aki elsősorban a belső középpályásai remek játékának tulajdonította a megérdemelt győzelmet.

– Nagy és Salvatore Esposito (23 éves, korábbi olasz U21-es válogatott játékos – a szerző) egyaránt remek játékos.

Ádám különösen sokat tud a középpályán, jelentős karriert befutott, profi labdarúgó

– dicsérte a 79-szeres magyar válogatott középpályást a Spezia trénere, aki a bennmaradás érdekében személyesen kérte Nagy megszerzését a klub vezetőitől.

Korábban éppen Pisában sikeresen dolgoztak együtt: 2022-ben csak az élvonalba kerülésért rendezett rájátszás döntőjében, a Monza elleni hosszabbításában bukták el a Serie A-ba jutást.

A Spezia most hónapok után először nem áll kieső helyen, és a formája alapján rövidesen elléphet az osztályozót jelentő 16. helyről is.

