Szuper hírt kapott Marco Rossi: megmenekül a válogatott rekordere

A téli átigazolási szezon végéig (ez Olaszországban csütörtöki zárást jelent) megoldódhat Nagy Ádám égető problémája. A nyári Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott kulcsembere az olasz másodosztályon belöl válthat csapatot: a Pisában mellőzött középpályást korábbi edzője tárt karokkal várja a Speziába. Ezzel a húzással rendszeres játéklehetőséghez juthat és tavasszal bombaformába lendülhet az Eb előtt.

A válogatottban fontos láncszem Nagy Ádámot korábbi pisai sikeredzője menekítheti meg a kispadról Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Az előző szezonban még élvonalbeli, majd osztályozón kiesett Spezia úgy összeomlott, hogy jelenleg (22 forduló után) a Serie B-ben is utolsó előtti. Legutóbb, múlt szombaton éppen a 13. Pisa vendégeként támadt föl Luca D'Angelo vezetőedző csapata. A 3-2-es idegenbeli győzelem után a tréner csodálkozva jegyezte meg, hogy ellenfelénél még a kispadra sem fért oda egy olyan rutinos és jó játékos, mint Nagy. Aztán a hét elejére kiderült: a három bajnoki pont után a 28 éves középpályást is vinné Pisából.

A magyar válogatottban eddig 77-szer szerepelt, ezzel a jelenlegi keretben csúcstartó Nagy jól ismeri D'Angelót, és viszont. A tréner tavalyig éppen a Pisa edzője volt, és miután feljuttatta a harmadik vonalból a másodikba, 2022-ben a magyar légiós főszereplésével vezette a csapatot a Serie A küszöbére is (a rájátszás döntőjében aztán a Monza múlta felül őket). Rövid szünet után az előző szezon nagy részében is ő volt a Pisa szakvezetője, de a 11. helyen végezve mennie kellett – utódjánál, Alberto Aquilaninál pedig Nagy epizódszereplővé lépett vissza a tavaly őszi szezonban.

D'Angelót novemberben nevezték ki a Spezia élére, amelyet most két korábbi pisai játékosával, Naggyal és a horvát Roko Jureskinnel erősítene meg. Az átigazolási hírről beszámoló Cittadella Spezia szerint a védekezésben és támadásban is hasznos, taktikailag rendkívül intelligens Nagy a Pisa kihagyhatatlan alapembere volt D'Angelo edzősködése idején, és most "tapasztalatot és tekintélyt adhat" a Spezia középpályás sorának.