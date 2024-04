Kubatov Gábor: Ez volt a legnehezebb szezonunk!

A Ferencváros sorozatban a hatodik, összességében pedig a 35. bajnoki címét nyerte szombaton, mivel hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a kieső helyen álló Kisvárdával a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának második szombati mérkőzésén.

Kubatov Gábor és Dejan Sztankovics Fotó: Koncz Márton

A meccs után Kubatov Gábor, az FTC elnöke az M4 Sportnak bevallotta, ilyenkor nem csak arra gondol, hogy zsinórban a hatodik elsőségét nyerte a zöld-fehér klub, hanem arra is, hogy a nagy riválisoknak több ilyen sikere van.

"Mindig azon jár az eszem, hogy valakinek több van egyhuzamban, mert az Újpest és az MTK is többet nyert sorozatban. Bármilyen furcsa, ilyenkor mindig az új célokat nézem."

A Fradi elnöke szerint kőkemény szezont hagynak maguk mögött.

"Ez volt a legnehezebb szezonunk, nemzetközi szinten is nagyon komoly ellenfelekkel játszottunk, nagyon elfáradtunk. Nyilván van egy kiégettség, ezt meg kell tudni tanulni kezelni, mert tavasszal is játszottunk kupameccset, és csalódásként éltük meg a kiesést. Magasabb célokat tűztünk ki, ez mindig nehezebb lesz, felkészülnek belőlünk az ellenfelek, egyre jobb a bajnokság, egyre jobb csapatok állnak velünk szemben. Ne tévesszen meg senkit, hogy 15 ponttal vezetjük a bajnokságot, és nagy pontszámmal tudunk idén is nyerni, de ez nehéz menet lesz jövőre. Lesz izgalom a következő bajnokságban is. - fogalmazott Kubatov Gábor, aki hozzátette, Dejan Sztankovics vezetőedző szerződtetése nagyon jól sült el. - Dejan a titka a tavaszi menetelésnek, tipikus szerb, ő nem hagyja, hogy félgázzal menjünk, hiszen ő maga is állandóan ezer fokon ég, és a csapatot is kezdi magával húzni, kezd szépen alakulni. Szeret itt lenni, amikor a fia beteg volt, mondtuk neki, hogy nem kell sietnie vissza, végezzük a munkát, csak a családja legyen rendben. Kezdi átvenni a klub hangulatát."

