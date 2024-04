Egy hajszálon múlott: Hosszú Katinka hatalmas lehetőségtől esett el

Sós Csaba szövetségi kapitány az egyes távokon az előző, római Európa-bajnokság nyolcadik időeredményeit szabta meg kritériumként. Azaz, csak olyan indulhat júniusban, akinek elvi esélye van a döntős szereplésre. A névsorban ott van az olimpiai bajnok Milák Kristóf is, aki egy év „szünet” után a múlt heti országos bajnokságon versenyezett újra. A kontinensviadalon ugyanabban a hat számban bizonyíthat, mint a Duna Arénában, azaz 50, 100 és 200 gyorson, valamint pillangón.

Hosszú Katinka Fotó: Derencsényi István

A világ- és Európa-bajnok Kós Hubert továbbra is csak az olimpiára készül, így az előzetes megállapodás értelmében kihagyja a kontinensviadalt. S nincs ott a listán a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka sem, aki hiába úszta meg a szintidőt 400 vegyesen, négyen is jobban teljesítettek nála - írta a Magyar Nemzet.

„Hosszú Katinka is megkaphatta volna a lehetőséget, ha bármelyik számban szintidőt úszik. 400 vegyesen megúszta, de négyen így is előtte vannak. Mivel négyen indulhatnak egy számban, fizikai képtelenség többet nevezni” - mondta Sós Csaba.

A kapitány szerint szokatlan az idei év, hiszen fél éven belül Eb, vb és olimpia is van, és a versenyzőknél ez utóbbi a fő cél.

„Az Eb-nek az ad különös jelentőséget , hogy június 17-23 lesz a verseny Belgrádban, és 23 éjfélig lehet megúszni az olimpiai A-szintet. Akik a kijutásért harcolnak, azoknak most is jó formába kell hozni magukat és ha sikerül, majd az olimpián is. Van arra példa, hogy pár hét múlva megtudja ismételni, de az esélyes úszóink egyértelműen az olimpiára koncentrálnak” - fogalmazott a kapitány.