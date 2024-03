Milliárdokról mondott le Szoboszlai edzője egyetlen lépéssel

Eddig csak sejteni lehetett Jürgen Klopp, az FC Liverpool keresetének nagyságát, de most ki is szivárgott az angol bulvársajtó jóvoltából. Az 56 éves német tréner januárban jelentette be, hogy élő szerződése ellenére nyolc és fél év után távozik az Anfield Road-ról. A The Sun szerint Szoboszlai Dominik edzője évente 15 millió fontot (7 milliárd Ft) keresett Angliában, vagyis távozásával ekkora éves összegről mond le. Klopp liverpooli keresete mellett feltöltötte bankszámláját olyan szponzori szerződések kötésével, amilyen a Puma, a New Balance és az adidas.

Klopp és Szoboszlai útjai nyáron elválnak Fotó: AFP



Klopp ugyanakkor jótét lélek, mivel évente 70 millió forintnak megfelelő fontot utal át a labdarúgás Common Goal-nevű kezdeményezésének számlájára, amit a Chelsea és a Manchester United korábbi spanyol sztárja, Juan Mata hozott létre. A futballsportból számos edző és játékos iratkozott fel a programba, amely támogatja az ENSZ-t a különféle humanitárius akciók lebonyolításában.

Korábban elmondta, mindent szeret ebben a klubban, mindent szeret a városban, mindent szeret a ’Pool szurkolóiban, szereti a csapatot, szereti a klub személyzetét. Az utolsó szezonjában nagy sikerekkel távozhat, hiszen a Ligakupát már megnyerte, és másik három sorozatban is esélyes a végső győzelemre.

Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.