Gyanakodnak a rajongók: Újra együtt Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni?

Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni tavaly szeptemberben sokkolták a rajongókat azzal, hogy pontot tettek a kapcsolatuk végére. Azóta persze számtalan pletyka látott napvilágot arról, hogy kivel alkothat, vagy éppen alkothatna egy párt a Liverpool sztárja. Többek között Tóth Andi neve is felmerült, akit egy szavazás keretein belül emlegettek Szoboszlai mellett: a rajongók ugyanis úgy vélik, hogy a focista és az énekesnő igazán jól mutatnának. Bár szép elgondolás, ennek a románcnak valószínűleg nincs sok esélye, főleg azért, mert egy "bennfentes" szerint Szoboszlai szíve ismét foglalt.

Szoboszlai Dominik küldte a rózsát Fanninak? (Fotó: Nemzeti Sport)

Szoboszlai Dominik és Gécsek Fanni újra együtt?

Jobb, ha pletykákat fenntartással kezeljük, főleg az olyanokat, amikor a Redditen egy névtelen informátor mindent is tudni vél valakiről. Nemrég pont egy ilyen szóbeszéd kapott szárnyra a Liverpool sztárjáról, melyben azt fejtegették, hogy Szoboszlaira ismét rátalált a szerelem. Vagyis inkább visszatalált. A névtelen informátor ugyanis azt állítja, hogy a Gécsek család egy jóbarátja elmondta neki, hogy Dominik újra Fannival van együtt, azonban a kapcsolatukat nem szeretnék a nyilvánosság előtt élni a továbbiakban.

Erre éppenséggel magyarázat lenne az a rózsacsokor is, amit Fanni fotózott le a minap. A virágokat névnapjára kapta, s bár az nem derült ki, hogy kitől, sokan a magyar válogatott csapatkapitányára gyanakodnak. Persze az is lehet, hogy új hódolója akadt a szőke szépségnek, ha pedig így van, akkor azt is kijelenthetjük, hogy igazi gavallér.