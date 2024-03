„Örült Marco Rossi sikereinek" - Mészöly Géza megható sztorit mesélt az édesapjáról

A magyar labdarúgó-válogatott Törökországot és Koszovót is legyőzte a Puskás Arénában, ezzel már 14 mérkőzés óta veretlen az együttes. A csapatot irányító Marco Rossi 61. alkalommal ült a kispadon, ezzel utolérte az örökranglistán Mészöly Kálmánt.

Marco Rossi Koszovó ellen a 61. alkalommal irányította a magyar labdarúgó-válogatottat Fotó: CSUDAI SÁNDOR - ORIGO

A Szőke Szikla három periódusban (1980–83, 1990–91, 1994–95) irányította a válogatottat, vele a kispadon vett részt a magyar együttes az 1982-es világbajnokságon. Mészöly 81 éves korában, 2022. november 21-én hunyt el, Rossi mérföldkövéről Mészöly Géza mondta el a véleményét.

„Apu még megélte a Rossi-éra első sikereit és mindig azt mondta, megérdemelt, mert tudja, mit akar és meg is valósítja. Együtt voltunk kint apuval a Puskás Aréna megnyitó mérkőzésén is. Örült Rossi sikereinek és tudta, hogy idővel beéri a listán, ám ez egy cseppet sem bántotta, sőt. Persze viccesen azért hozzá teszem, apu 61 alkalommal ült szövetségi kapitányként a magyar-válogatott kispadján, de mellette pont 61 alkalommal a csapatban is játszott. Marcónak ezen a téren még van mit bepótolnia…” - nyilatkozta a Mandinernek a Szőke Szikla fia, Mészöly Géza. Az Újpest vezetőedzője már a kezdetektől fogva tisztában volt azzal, hogy az olasz edzőnek egészen kiváló kvalitásai vannak.

Már a kispesti években látszott, különleges képességei vannak ehhez a szakmához. Az olasz taktikai repertoár, amelyet átültetett, hihetetlenül eredményes. Pszichológusként is kiváló, de ez minden nyilatkozatából is sugárzik. Azt szokták mondani, egy csapat olyan, mint az edzője. És a magyar-válogatott egy nagyon jó csapat!

Rossi júniusban, Írország ellen előzheti meg Mészölyt, onnantól kezdve pedig csak Sebes Gusztáv (69 mérkőzés) és Baróti Lajos (117 mérkőzés) áll majd előtte az örökranglistán.

