Új sztárpár születik: Kim Kardashian összejött a húga híres exével?

Tom Brady és Gisele Bündchen házassága már a múlté, de a profi amerikaifutball-liga (NFL) Travis Kelce és Taylor Swift kapcsolatának hála nem maradt a fél világot lázban tartó álompár nélkül. Ráadásul máris itt a következő pletyka két megasztár bimbózó románcáról: Odell Beckham Jr. állítólag összejött Kim Kardashiannal.

Kim Kardashian jól érzi magát a bőrében szingliként, de örülne egy párnak is - megtalálta? Fotó: AFP

A világ egyik leghíresebb közösségi média-személyisége reagált is a nála 12 évvel fiatalabb tojásfocistával kapcsolatos pletykákra. Ezek azután erősödtek fel végképp, hogy a februári Super Bowl előtt együtt hagyott el egy Las Vegas-i hotelt a Baltimore Ravens 31 éves sztárjával (korábban, még tavaly novemberben, New Yorkban együtt ünnepelték Beckham születésnapját is).

– Nem érzem magam magányosnak, szóval jól vagyok. Gyerekeim vannak, van munkám, van családom, de jó lenne, ha valakivel megoszthatnám az életem – adott Kim Kardashian kitérő választ a szerelmi életét firtató kérdésre.



A People magazinnak egy neve elhallgatását kérő bennfentes forrása elárulta: egyelőre egyikük sem erőlteti a komoly kapcsolatot, ezért nem sietnek a nyilvánosság előtt is felvállalni egymást.

A románc pikantériája, hogy az amerikaifocista korábban (2016-ban) összeszűrte a levet Kim négy évvel fiatalabb húgával, Khloé Kardashiannal.