Szorul a hurok: Dárdai Pál bajba került, már az utódjáról suttognak

„Mintha elátkozták volna 2024-es évünket” – mondta Dárdai Pál, miután a Hertha három idei bajnokiján egyetlen pontot szerezve, ráadásul a Német Kupa hazai negyeddöntőjét is elbukva jóformán minden elrontott, amit ősszel nagy nehezen felépített. A magyar szakember azzal viccelte el a dolgot, hogy talán nem ünnepeltek elég jól szilveszterkor, több malacot kell enniük, hogy melléjük szegődjön a szerencse. A Bundesliga-másodosztályba kiesett, jelenleg (20 forduló után) 11. helyezett berlini futballcsapatnál persze felerősödtek a Dárdait kritizáló hangok, noha hetek óta a csapatát tizedelő influenzajárvány is nehezíti a dolgát.

Dárdai Pál dolgát sérülések, betegségek és a Hertha-elnök tragédiája is nehezítette az utóbbi hetekben Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Kicker megszellőztette, hogy a klubikon szerződése lejár nyáron. Több lapban pedzegetik, hogy a vezérszurkolóból és nem mellékesen Dárdai-rajongóból lett klubelnök, Kay Bernstein elnök januári halálával a legfőbb támaszát veszítette el. A fiatal sportvezető volt az, aki a Hertha amerikai befektetőjének nyilvános kritikái ellenére, tartotta a hátát Dárdaiért a 777 Partners képviselőivel szemben. Pedig azok előbb még a tavaly tavaszi kinevezésekor az élvonalban, majd ősszel, már a másodosztályú szereplés láttán kóstolgatták a szakvezetőt. Utóbbi esetben éles hangon, szintén a sajtóban vissza is üzent Dárdai Pál, mondván, a kritikát elfogadja, de konkrét érvek híján csak a levegőbe beszélt a 777 sportfelelőse, amikor a keret erősségéhez képest kevesellte a pontszámot.

Két Dárdai jövője is kérdéses

Dárdai Pál sorsa mellett több más pillére inog a jelenlegi Herthának. Új elnököt csak ősszel választanak, addig szól Thomas E. Herrich ügyvezető mandátuma is. Ami pedig a tavaly nyáron teljesen megreformált focicsapatot illeti, erősen kérdéses, sikerül-e megtartaniuk a másodosztály egyik legjobbjának tartott, sokak által a német válogatott Eb-keretébe is követelt Fabian Reesét. Az egyik szakmai érv éppen az Dárdaival szemben, hogy a Hertha támadójátéka túlságosan is függ a balszélsőtől, aki koronavírus-fertőzés, majd annak szövődménye miatt csak most kezdi utolérni magát. Ráadásul a fiatal tehetségek közül a lejáró szerződésű Dárdai Bence és Pascal Klemens is nagyon kapós.

Ha együtt tudjuk tartani a csapatot, nagyon szép jövőt látok magunk előtt

– mondta Dárdai Pál, akinek a sorsa vitatéma a szurkolói fórumokban.

A Berliner Kurier szerint nem csak a klubban gyengültek a pozíciói, de a szurkolók körében is két szekértábor alakult ki a magyar tréner feltétlen híveiből és egyre hangosabb kritikusaiból. Utóbbiak felemlegetik a Berstein halálával és a 777 klubon belüli megerősödésével együtt, hogy a befektető által favorizált osztrák Ralph Hasenhüttl még mindig szabad (az osztrák edző legutóbb 2022 novemberéig az angol Southamptonnál dolgozott). A Sport Bild úgy értesült, hogy „a hat nyeretlen meccs ellenére az edzőt nem fenyegeti a kidobás”, más kérdés, hogy a következő hetekben is így marad-e.

A Hertha legközelebb, vasárnap (13.30, tv: Aréna4) a feljutásért küzdő, 4. Gruther Fürth vendége lesz a Bundesliga másodosztályában.