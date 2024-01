Elúszott a feljutás, veszélybe került Dárdai Pál pozíciója

Eddig rosszul alakul 2024 a Hertha labdarúgócsapata és magyar edzője, Dárdai Pál számára. A Fortuna Düsseldorf elleni hazai döntetlen (2-2) és a múlt szombati, wiesbadeni vereség (1-3) után az a kevéske esély is elúszott visszajutni a Bundesliga élvonalába, amire a 7. helyen karácsonyozva még volt halvány reménysugár. Ezek után szerdán (20.45, tv: Sport 1), a szintén másodosztályú Kaiserslautern elleni teltházas Német Kupa-negyeddöntőben az örök álom, a berlini döntőbe jutás a tét. Ráadásul nem csak emiatt főhet Dárdai feje: a 43 évesen elhunyt klubelnök, Kay Bernstein sokkoló halála után kialakuló új erőviszonyok sem neki kedveznek.

A Herthával foglalkozó sajtóhírek szerint Dárdai egyszerre vált az eddiginél is fontosabbá a fejét vesztett berlini klubban, és közben meg is gyengült a pozíciója.

Új vezetőt és vezetőséget csak ősszel választanak, addig Bernstein eddigi helyettese, Fabian Drescher a megbízott elnök. A vezérszurkolóból lett klubvezér halála után maradt űrt a klubnál dolgozóknak kell betölteniük. A Sport Bild megfogalmazása szerint a csapatot a nehéz gyászidőszakban összetartó Dárdai az egész klubban előlépett érzelmi vezetővé, a drukkerek ugyanis leginkább a magyar ikonban látják, hogy Bernsteinhez hasonlóan teljes mértékben azonosul a Hertha értékeivel.

Hertha im Krisenmodus: Bernstein blickt voraus, Dardai als Kronzeuge https://t.co/XYySoNu6MJ pic.twitter.com/x28986n4dh — Cityreport24 (@CityReport) May 14, 2023

Másrészt viszont a hajdani rajongójából lett főnöke elvesztése vissza is üthet az edzőre az amerikai befektető, a 777 Partners miatt. Johannes Spors, a 777 sportfelelőse az őszi szezon végén úgy nyilatkozott, hogy "a keret bizonyosan jobb egy kicsit a tabellán elfoglalt jelenlegi helyezésnél”. Erre Dárdai – akkor még Bernstein védelmében – a maga utánozhatatlan stílusában, szögegyenesen válaszolt a belső kritikára:

– Ezzel nem egészen értek egyet. Ha valaki A-t mond, mondjon B-t is, tehát nevezze meg az érveit! Ne beszéljen a levegőbe, hanem mondja meg, hol a hiba! Akkor elfogadom – üzente Dárdai Pál.

"Der Klub hat dem Abgrund ins Auge geblickt" - Mentalcoach Dr. Gerd Driehorst über Herthas Trauerarbeit und die Zukunft #BSC #hahohe #HerthaBSC https://t.co/dTdk6t0oas — kicker ⬢ Hertha BSC (@kicker_BSC) January 24, 2024

A Kicker most interjút közölt dr. Gerd Driehorsttal, aki korábban (Dárdai és Király Gábor játékoskorában) a Hertha mentáltrénereként dolgozott. Habár máig a klub pártoló tagja, régóta igazi szaktekintély a politikusok, üzletemberek, közigazgatási és kulturális vezetők tanácsadójaként. Most arról kérdezték, mennyire lesz nehéz Bernstein nélkül is folytatni az általa másfél éve meghirdetett "berlini utat". Azaz, hogy az utóbbi évek csődhöz vezető pénzszórása és álmodozása (méregdrágán befuccsoló "sztárok" igazolása, Bundesliga-dobogós és Bajnokok Ligája-főtáblás célok emlegetése) helyett újra meghúzzák a nadrágszíjat, és a fiatal, saját nevelésű focistákra építsenek.

– Nehéz lesz, de szerintem nincs semmilyen más alternatíva. A Hertha a csillagok közé akart jutni, és brutálisan lezuhant. Nem tehetünk mást, mint még inkább nevelőegyesületté válni és a berlini srácokra építeni. – fogalmazott Driehorst.

Bernstein tartotta a hátát Dárdaiért

Az interjúban felmerült egy fenyegető probléma: Kay Bernstein egyfajta ütköző szerepet vállalt és kivédte a 777 beleszólását a személyi kérdésekbe, tavaly nyáron ő állt ki Dárdai maradása mellett, miközben az amerikaiak sportfelelőse kririzálta a magyar edző munkáját. Nagy kérdés, hogy a közeljövő esetleges kritikái milyen zűrt okoznak a befektető és Dárdai között. Veszélybe kerülhet-e a magyar edző pozíciója?

– Remélem, a befektető látja: továbbra is azon az úton kell járni, hogy a tehetségeinkre alapozunk. Ha a befektető partner ezen az úton, akkor jó út lesz. Ha újra olyan álmokat szövöget, amilyenekbe korábban belebukott a klub, akkor az út kudarcra van ítélve. A Hertha még mindig pengeélen táncol, ezt nem szabad elfelejteni. Tom Herrichnek, Benjamin Webernek és Dárdai Pálnak köszönhető, hogy tavaly nyáron, amikor nagyon rosszul festett a helyzet, úrrá lettek a nehézségeken.

Mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy támogassa Dárdait. Ő a garancia arra, hogy ne süllyedjünk tovább.

Gyors, kiemelkedő sikerek nem lesznek a Herthánál. Idén nem jut föl a csapat, számomra ez teljesen egyértelmű. Minden más álomvilágba való – reagált a felvetésre a bennfentes.

Driehorst szerint "a magyar edző fantasztikus munkáját" bizonyítja, hogy a csapat nem omlott össze teljesen a játékosokhoz is közel került Bernstein sokkoló halála után.

– Jól ismerem Dárdai Pált. (...) Egyfelől érzékeny ember, másfelől nagyon világos és határozott. Ő a tökéletes ember erre a vezetői feladatra – jelentette ki a szakember.