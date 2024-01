Dárdai Márton a magyar válogatottról és Marco Rossi hívásáról: „A szívemre fogok hallgatni”

Marco Rossi szövetségi kapitány már a 2021-es (részben budapesti) Európa-bajnokság előtt elárulta a Ripostnak, hogy figyeli Dárdai Márton teljesítményét, sőt már rég egyeztetett is az akkor tinédzser Hertha-futballistával. Dárdai Pál középső fia immár 21 éves, időközben német U21-es válogatottságig vitte, a világ- és Európa-bajnok Thomas Hässler a katari világbajnokság után még a Nationalelf-meghívóra is esélyesnek látta. Mégis, máig talány, hogy a ballábas védőként és középpályásként is hasznos tehetség a magyar válogatott mellett dönt-e, ahogy azt a bátyja, Dárdai Palkó tavalyelőtt már megtette.

Dárdai Pál második fia, Márton is rövidesen dönt a magyar válogatottságról / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A sérülései és mellőzése után újra a Hertha legjobbjai közé tartozó Dárdai Márton most csapata spanyolországi edzőtáborából adott interjúban beszélt a válogatottsággal kapcsolatos érzéseiről.

– Találkoztam Marco Rossi szövetségi kapitánnyal. Úgy fogok dönteni, ahogy érzem.

A szívemre fogok hallgatni. Az egész családom Magyarországról származik. Ugyanakkor én Németországban születtem.

Majd kiderül, erről egyelőre nem mondok többet – mondta Marco Rossi kiszemeltje a regionális közszolgálati médiumnak.

Decemberben a Bild számolt be arról, hogy olasz-magyar szakvezetőnk Berlinben találkozott Dárdai Mártonnal. Rossi később az Nb1.hu-nak elárulta: tervei szerint márciusban behívja őt a nyári Európa-bajnokságra készülő válogatott első felkészülési meccseire.

Dárdai középső fia (és a már egyszeres magyar válogatott, szintén az Eb-re vágyó bátyja, Palkó) számára külön pikantériát jelenthet, hogy a tornát éppen Németországban rendezik, ráadásul a mieink a házigazda csoportellenfelei lesznek. A kettős minőségében is érintett Dárdai Pál a középső fia válogatottságával kapcsolatban nemrég elmondta: az csak Marci és a kapitány dolga, ő örül, hogy találkoztak és beszéltek.

– Nekem az a fontos, hogy a fiam egészséges legyen, nyilván nagyon büszke leszek, ha pályára lép a válogatottban, mint ahogyan az voltam akkor is, amikor Palkó játszott címeres mezben – mondta az edző-apa a Nemzeti Sportnak.

Dárdai Márton elsősorban Szalai Attila posztriválisa lehet a magyar nemzeti csapatban, de apja gyakran védekező középpályásként szerepelteti, így például Callum Stylesnak is konkurenciát jelenthet.