Ez már kínos, Ronaldo hülyét csinál magából

Cristiano Ronaldo leszólta a France Football Aranylabdáját és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) Év Labdarúgója-díját is, miután azokat az argentin válogatottal világbajnoki címet nyert Lionel Messi kapta. A szaúdi Al-Naszr sztárjának régi riválisát most választották meg 8. alkalommal a világ legjobbjává. A 38 éves portugál futballsztár 5 ilyen díjnál állt meg, legutóbb 2017-ben kapott Aranylabdát.

C. Ronaldónak a "dubaji Aranylabda-gálával" nincs baja Fotó: AFP

A Szaúd-Arábiában légióskodó Ronaldo kínos sopánkodása hallatán óhatatlanul fölmerül az emberben: savanyú a szőlő? Mióta nem rúg (Arany)labdába, nem tartja sokra az efféle díjakat.

– Hozzászoktam és tudom, hogyan működnek ezek a szervezetek. Hogy őszinte legyek, a 'The Best' (a FIFA legjobbja) díjátadást nem néztem.

Szerintem ezek a díjak bizonyos értelemben hitelüket vesztették.

Az embernek az egész szezont kell elemeznie. Nem azt akarom mondani, hogy Messi nem érdemelte meg, ahogy Haaland vagy Mbappé is megérdemelte volna. Egyszerűen nem hiszek már ezekben a díjakban. És ez nem azon múlik, hogy most ő (Erling Haaland - a szerző) nyerte a Globe Soccer díját. De vannak tények, vannak számok. És a számok nem hazudnak – nyilatkozta CR7, akit egy közönségdíj mellett a Közel-Kelet legjobb futballistájaként díjazták a "dubaji Aranylabdaként" is emlegetett Globe Soccer Awards gáláján. Ezzel nincs baja, büszkén vette át a díjakat.

Itt egyébként korábban hatszor nyert Ronaldo, rossz nyelvek szerint olykor csak azért, mert korábbi ügynöke, Jorge Mendes a díj egyik alapítója (mellesleg őt 11-szer szavazták meg a világ legjobb menedzserének, csak két alkalommal engedte át másnak a díjat).

Messi legújabb FIFA-díja után valóban nagy volt a fölháborodás, nem is minden alap nélkül. Mindenesetre a szurkolók, a válogatottak szakvezetői és csapatkapitányai, illetve a sportsajtó képviselői így szavaztak. Akkor a favoritként kezelt Haaland (Bajnokok Ligája-, angol bajnoki és kupagyőzelemmel) pontazonosság után végzett a második helyen.