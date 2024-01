"A legjobb magyar" - Szoboszlai számára elérkezett a folytatás

Sérülése után - ha minden jól megy - szerdán a Fulham elleni Ligakupa-meccsen újra pályára léphet a Liverpool focicsapatában Szoboszlai Dominik. A gárda magyar labdarúgója január 1-én szenvedett kisebb sérülést, azóta három találkozót hagyott ki, egy-egy bajnokit, FA-kupa és Ligakupa-találkozót. A csapat ezeket a találkozókat kivétel nélkül megnyerte, de a szurkolóknak persze így is hiányzik a nyáron igazolt Szoboszlai. Erről tanúskodik egy videó a TikTok-on, melyben a nyáron költött Szoboszlai-dalt gondolták tovább.

Fotó: Instagram/liverpoolfc

Angliában, így Liverpoolban is gyakori, hogy a játékosokról dalt költenek. Szoboszlai sem "úszta meg", tavaly nyáron egy kocsmából kelt életre a klasszikus. Az egykori kiváló énekesnő, Whitney Houston "I wanna dance with Somebody" című slágerének írták át a szövegét: I wanna dance with Szoboszlai (Szoboszlaival akarok táncolni).

Ennek a verziónak készült el most a második versszaka, melyet az egyik Pool-drukker vezetés közben énekel. A dal állítja:



Szoboszlai a legjobb magyar, aki valaha lesz

A kérdés már csak az: mikor készül el végre a Szoboszlai Best of-album?