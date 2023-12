"Hiányozni fogsz" - Gulácsi Péter szívszorító sorokkal búcsúzik

Hazai győzelemmel köszönt el a 2023-as évben saját szurkolóitól a Lipcse focicsapata, a gárda 3-1-re verte a Hoffenheim együttesét. A meccsen csereként állt be Emil Forsberg, a svéd támadónak egyben ez volt az utolsó fellépése is a klubban. Januártól az amerikai testvércsapatban, a New York Red Bullban focizik tovább. Tőle búcsúzott el közösségi oldalán a lipcseiek magyar kapusa, Gulácsi Péter, aki nyolc évet húzott le Forsberggel a klubban. Mondhatjuk, az évek alatt jó barátok lettek.

Sok sikert kívánok az új utadon! Egy abszolút legenda, egy igaz barát az első naptól kezdve. Annyi felejthetetlen pillanatot éltünk át, és együtt írtunk történelmet. Hiányozni fogsz testvér!

- idézi az Origo a kapust, aki ezúttal is a kispadon foglalt helyet a meccsen.

A hazaiaknál Orbán Willit sérülés miatt nem nevezték, a vendégeknél Szalai Attila a kispadon volt.