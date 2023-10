Toronymagasan a legjobb, ennyit keres pontosan Messi Amerikában

Lionel Messi teljesen letarolta Amerikát, amióta az Inter Miamibe igazolt. A mexikói és amerikai csapatok között megrendezett Ligák Kupáját rögtön megnyerte az együttes a vezérletével, az MLS-ben a rájátszás ugyan nem jött össze, de ez nem a hétszeres aranylabdáson múlt. A csapat a támadó érkezése előtt az utolsó pozíciót foglalta el a tabellán.

Lionel Messi keresi a legnagyobb összeget futballistaként az Egyesült Államokban Fotó: AFP

Amerika Messi-lázban ég, nem véletlen, hogy a most nyilvánosságra hozott fizetési listát is toronymagasan az argentin világbajnok vezeti. Lionel Messi alapfizetése 12 millió dollár (4,5 milliárd forint), ehhez viszont még különböző garantált bónuszok, illetve aláírási pénz is társult, a végösszeg így pedig 20,4 millió dollárra (7,7 milliárd forint) rúg. Emellett sikerült több nagy márkával is kiemelt együttműködési szerződést kötni, így a szponzorok további 30-40 millió eurót (11-15 milliárd forint) hoznak neki a konyhára, ez viszont már nincs beleszámítva a listára.

Az argentint az olasz balszélső Lorenzo Insigne követi 15,4 millióval (5,6 milliárd forint), a harmadik a svájci Xherdan Shaqiri, aki 8,1 millió dollárt (3 milliárd forint) tesz zsebre évente. Messi barátai és harcostársai, Jordi Alba és Sergio Busquets ezekhez képest elenyésző összegeteket (1,7 millió dollár/644 millió forint és 1,2 millió dollár/455 millió forint) keresnek.

Ami pedig a magyarokat illeti: Gazdag Dániel, a Philadelphia Union támadója és házi gólkirálya az előző évi 550 ezer dollár helyett az idén 1,3 millió dollárt visz haza (ez 475 millió forint), Sallói Dánielnek, a Sporting Kansas City csatárának a bére pedig 450 ezerről 1,1 millióra nőtt (400 millió forint), írja a Magyar Nemzet.