„A mézesheteimet töltöm” - Shakira bevallotta, újra szerelmes

Shakira a legtöbbet próbálja kihozni a Gerard Piquével való szakításából, a barranquillai énekesnő további olyan dalokat ígér, amelyekkel az exét fogja támadni. A kolumbiai sztár elmondta, jelenleg nagyon szerelmes a munkájába, és a legtöbbet próbálja „kipréselni” a szakítás okozta fájdalomból - írja a Marca.

Shakira / Fotó: AFP

A művésznő elárulta, nagyon ihletett és vágyakkal teli. Olyan új slágerekkel készül, amelyek nem vetnek jó fényt Gerard Piquére.

„Kevésbé vagyok törékeny, mint gondoltam, a zene volt a fő túlélőeszközöm. Meglepett, hogy a leglágyabb citromból is képes vagyok limonádét készíteni” - mondta arról a folyamatról, amin a szakítása óta keresztülment. „Sok mindent szeretnék elmondani a dalaimban arról, amin átmentem, és új dolgokat kipróbálni zeneileg.”

Shakira most Miamiban él, a floridai város hangulata „felemelte őt a szakítás okozta gyászban”. Azt is elárulta, hogy az utolsó barcelonai évei nem inspirálták, sok ötlete, gondolata az „ürességben maradt”, most viszont újra szerelmes abba, amit csinál, ahogy fogalmazott a mézesheteit tölti.

„Barcelonában fél lábbal a féken állt a karrierem, de azzal, hogy Miamiba költöztem, sikerült kimásznom a gödörből. Végre van kedvem a dalszerzéshez, korábban előfordult, hogy „daruval” kellett bevinniük a stúdióba, nem akartam csinálni. Persze néha mindenki küzd a munkájával, de most a zenélés és a karrierem „mézeshetek” fázisában vagyok. Szerelmes vagyok abba, amit csinálok.”

Végül utalt arra a dalra, amelyet BZRP előadóval készített, a Vol. 53-as sessionre, amellyel először támadta meg a világ- és Európa-bajnok spanyol labdarúgót. Shakira elismeri, sokan kérték, hogy változtassa meg a dalt, hogy ne legyen ennyire egyértelmű a mondanivalója.

„Azt mondták nekem: 'Változtasd meg a szöveget, ez nem jöhet ki', én pedig azt válaszoltam, hogy nem az ENSZ diplomatája vagyok, hanem egy nő, egy sebzett farkas. Senki ne mondja meg egy művésznek, hogy mit írjon, kire utaljon vagy mit csináljon. Manapság minden megváltozott, spanyolul énekelni a legmenőbb dolog” - magyarázta a dalban szereplő tartalmáról.