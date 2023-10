Liu Shaolin Sándor megható vallomást tett, Milák Kristóf kitálalt a jövőjéről

A 2023/24-es világkupa-sorozatot nyitó montreali világkupán a tavaly év végén országot váltó Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a hazai megméretések után most indult először kínai színekben világkupa-versenyen, és rögtön aranyérmes lett.

"Nagyszerű a közönség, mi pedig azért vagyunk itt, hogy elhozzuk a show-t. Az volt a célunk, hogy jó eredményt érjünk el az első versenyünkön, és most nagyon boldogok vagyunk. Remélhetőleg a következő versenyeken még jobbak leszünk. A szövetség nagyon sokat segített, minden támogatást megadott nekünk. Nem kellett semmi miatt stresszelnünk, a Kínába költözésünk zökkenőmentes volt." - mondta meghatottan Liu Shaolin Sándor.

Fotó: Twitter

...

Két héttel ezelőtt még úgy volt, a Duna Arénában az elmúlt hétvégén megrendezett vk-viadalon tér vissza Milák Kristóf, aztán később úgy döntött, nem ugrik medencébe. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó a Hír TV-nek elárulta, mostantól csak és kizárólag a jövő évi párizsi olimpiára koncentrál.

"Igazából nekem most egyetlen célom van, a párizsi olimpián szerepelni, ott a legjobb formát előhúzni. Igazából engem addig más nagyon nem is érdekel, nem is foglalkoztat. Megpróbálok mindent ez alá berendelni" - mondta Milák.

...

Remek hírről számolt be az RB Leipzig vezetőedzője, Marco Rose. Az együttes csapatkapitánya, Willi Orbán elkezdte az egyéni edzéseket, így nagy esély nyílik arra, hogy akár már a novemberi sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőkön pályára lépjen. Ez pedig igazán jó hír Marco Rossi szövetségi kapitánynak.

A magyar válogatottnak már csak egyetlen pont hiányzik a jövő évi Európa-bajnokságra való kijutáshoz, novemberben az utolsó két Eb-selejtezőt rendezik meg. Először november 16-án Bulgáriába utaznak Rossiék, november 19-én, a Puskás Arénában pedig Montenegró lesz ellenfél.