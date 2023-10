"A párizsi olimpiáig más nem érdekel" - Milák Kristóf ezt mondta a jövőjéről - Videó

A 2021-es tokiói olimpián 200 méter pillangón aranyérmes Milák Kristóf június közepén jelentette be, hogy nem indul a júliusi fukuokai világbajnokságon. Akkor azt mondta, fizikálisan és mentálisan sincs olyan állapotban, hogy ott legyen a világ legjobbjai között - írja az Origo. Az edzéseket szeptember elején kezdte újra.

Milák Kristóf Fotó: Árvai Károly

Két héttel ezelőtt még úgy volt, a Duna Arénában hétvégén megrendezett vk-viadalon tér vissza, aztán később úgy döntött, nem ugrik medencébe. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó a Hír TV-nek elárulta, mostantól csak és kizárólag a jövő évi párizsi olimpiára koncentrál.

"Igazából nekem most egyetlen célom van, a párizsi olimpián szerepelni, ott a legjobb formát előhúzni. Igazából engem addig más nagyon nem is érdekel, nem is foglalkoztat. Megpróbálok mindent ez alá berendelni" - mondta Milák.