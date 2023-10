Tettlegesség a Fradi-öltözőben: kipakolt a sztárfocista, miért ugrott össze az edzővel

A Fiorentina és az FTC csütörtöki Konferencia-liga-meccse kapcsán az olasz és magyar sportsajtóban is megszólaltatták a zöld-fehérekkel 2019-ben magyar bajnok és NB I-es gólkirály Davide Lanzafamét. A tavaly visszavonult, jelenleg egy olasz ötödosztályú csapat (Borgaro) edzőjeként szülővárosában, Torinóban élő és dolgozó hajdani csatárklasszis többek között a Fradinál eltöltött évéről is beszélt. Nem csak a sikerek, hanem az általa egyébként nagyra becsült extrénerével, Szerhij Rebrovval történt összezördülése is szóba került.

Lanzafame négy év múltán beszélt a Rebrovval történt összeakaszkodásáról (Fotó: Markovics Gábor / Ripost)

– Most, hogy befejeztem a karrieremet, már nyíltabban beszélhetek róla. Rebrov szerintem egy abszolút profi és nagyon jó edző, de akkoriban nem értettem néhány döntését. Nyíltan meg is mondtam neki, hogy «Figyelj, a karrierem vége felé járok, ezért folyamatosan játszani akarok». Ő azt válaszolta erre, hogy ezt nem tudja megígérni. Kezet ráztunk és a saját utunkon mentünk tovább. Ez így volt tiszta, mint férfi a férfival megbeszéltük egymással” – mondta Lanzafame a Csakfoci interjújában, majd miután rákérdeztek, igaz volt-e a hír, hogy a Fradi öltözőjében egymásnak is ugrottak Rebrovval, gyakorlatilag elismerte a tettlegességet.

Néha a konfliktusok a futball részei. Amit az öltözőben tettem, az ott is marad. A konfliktus az életben is jelen van, teljesen normális a férfiaknál,

a lányoknál nem tudom, hogy van. Néha megtörténik egy karakteres játékos és egy ugyanilyen edző között. De a legfontosabb, hogy együtt lettünk az FTC történelmének részesei. Gólkirály és bajnok voltam a Fradival, abszolút pozitív emlékeim vannak.

Az öltözőkben persze bármi megtörténhet, különösen a meccsek végén, amikor valaki nagyon ideges... Ez is az élet része

– mondta a forrófejű olasz exklasszis.

Lanzafame egyébként korábban Budapesten tervezett letelepedni feleségével és három kislányukkal, de első edzői munkáját (a negyedosztályú Pestszentimre csapatánál) félbehagyva családi okok miatt hazaköltözött Torinóba.

Most is második otthonának tartja Magyarországot, számos klubja közül leginkább a Honvédot zárta a szívébe, és a szavaiból kitűnik: később akár edzőként visszatérne. Korábbi kispesti edzőjét, Marco Rossi szövetségi kapitányunkat – akinek irányításával korábban előbb bajnoki bronz-, majd aranyérmet nyert a Honvédnál – emberileg és szakmailag is máig nagyra tartja. Szerinte a magyar válogatott után akár a Serie A-ban, a Premier League-ben vagy a Bundesligában is helyt állhat.