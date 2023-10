Ezért tűnhetett el Milák Kristóf: drámai dolog történt az életében

„Nehéz erről beszélni, és nincs is felhatalmazásom, hogy részletekbe menjek, de drámai dolog történt Kristóf életében. Elvesztette egy nagyon közeli hozzátartozóját a közelmúltban, ami egészen biztos, hogy tovább nehezítette a helyzetét és talán még inkább »becsukta« őt” - mondta Selmeci Attila, Milák Kristóf korábbi edzője a Mandinernek egy interjúban.

Fotó: Czeglédi Zsolt

Selmeci arról beszélt, hogy Milák „egy olyan periódusban van mentálisan, hogy magába zárkózik és nehéz beférkőznie oda belülre bárkinek”. Szerinte Milák Kristófnak különösen nagy segítségre és mentális támogatásra van szüksége, és úgy tudja, hogy jelenleg nem áll mellette mentális szakember, de szerinte „talán még nem késő”.

"Ez persze szintén nem könnyű feladat, mert Kristóf azért nem hétköznapi karakter és a különcségei, a furcsaságai nem teszik egyszerűvé vele a közös munkát, tehát azon is múlik, ő kivel hajlandó együtt dolgozni. Mindenképpen mentális és lelki támogatásra van most szüksége, mert mostanában különösen nehéz pillanatokon megy keresztül" - fogalmazott.

„Sajnos a hír igaz, a családot ismerem, de nem szeretnék erről többet mondani, csak arra kérek mindenkit, hogy ne ítélkezzenek Kristóf felett, mert egyikőnk sem látja a teljes képet. És azt se felejtsük el, hogy Kristóf nagyon korán feljutott a csúcsra, és már mindent elért, amit sportolóként, úszóként el lehet” - mondta Selmeci, majd hozzátette: "Neki súlyos motivációs problémái is lehetnek, és a gond talán az is lehetett, hogy a Kristóffal kapcsolatban megszólaló vezetők nyilatkozatai nem voltak összehangolva, Hosszú Katinka reakciója is további turbulenciát okozott.