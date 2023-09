Messi a frászt hozta Beckhamre: máris elvágyik Miamiból

Lionel Messi július óta erősíti az Inter Miamit, felemás mérleggel. Augusztus végéig, az észak- és közép-amerikai Ligakupában 7 meccsen 10 gólt termelt és kupagyőzelemre vezette új csapatát a 36 éves argentin világbajnok. Ezt követően viszont, a profiligában (MLS) a meccsek felét kihagyta sérülések miatt, négy pályára lépése során csak az elsőn lőtt gólt. A floridai klub pedig Messi régi barcelonai csapattársaival (Jordi Alba, Sergio Busquets) megerősítve javult ugyan, de még mindig utolsó előtti a Keleti-főcsoportban. Ráadásul Messi máris a következő állomáshelyéről beszél!

Lionel Messi nem csak a válogatottban játszana hazájában: visszavágyik a nevelőegyesületébe. / Fotó: AFP

Szinte még meg sem melegedett Miamiban, már új terveket szövöget Messi.

– Mindig is motoszkált a fejemben az ötlet, hogy egyszer még élvezzem az argentin futballt, játsszak a Newell’sben, most ráadásul még világbajnokként is

– nyilatkozta az argentin futballsztár hazájának egy előfizetéses tévécsatornáján (TyC Sports). Hozzátette: a visszavonulásra még gondolni sem akar, ameddig csak bírja, marad a pályán, hiszen mindennél jobban szeret focizni.

Annak idején a roseriói Newell’s Old Boysban kezdődött Messi mesés pályafutása. 2000-ben, 13 évesen onnan igazolt a Barcelonához, ahol aztán világhírűvé vált.