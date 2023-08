Így mutatkozott be a világ legszexibb sportolónője Budapesten - Fotó

A világ legszexibb sportolónőjének tartott német Alica Schmidt szombaton a 4x400 m mix váltó harmadik előfutamában állt rajthoz Budapesten. Jól mutatkozott be, Németország a negyedik helyen végzett a futamában, és így bejutott a döntőbe. Alica Schmidtet pár éve a világ legszexibb sportolónőjének választotta az ausztrál Busted Coverage magazin, de kapott már felkérést a Playboytól is, ezt azonban nem vállalta el.

Alica Schmidt (jobbra) már az első nap rajthoz állt Fotó: AFP

A második futamban a magyar (Kéri Bianka, Molnár Janka, Rapai Fanni, Steigerwald Ernő, Wahl Zoltán) négyes 3:14.08-cal országos csúcsot ért el, a futamában az ötödik lett, míg összesítésben tizedik helyen végzett, így nem jutott a döntőbe.