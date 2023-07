Nagy bejelentést tett a Szerencsejáték Zrt. elnöke

Még ma is a lottózói értékesítés az erősebb láb, a hazai sportfogadási bevétel több mint felét még mindig a kiskereskedelmi hálózat hozza – erről is beszélt az Indexnek a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója, Mager Andrea. Jelezte, hogy a vállalat teljes árbevételének már tartósan az 50 százalék feletti részét adja a sportfogadás, és közelítenek a 60 százalékhoz - szemlézte a cikket a vg.hu.

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Bejelentette, hogy bár a fókusz kétségtelenül a sportfogadáson van, a lottójátékokat és a sorsjegyeket is megújítják, ezek értékesítésének még jó darabig főként a hálózat lesz a színtere.

Kiderült, hogy az állami társaság jövőre új lottóterméket vezet be, ami napi játék lesz.

Megjegyezte, hogy más országokban ez a szegmens lejtmenetben van, Magyarországon viszont 4 százalékos pluszban zárt 2022-ben. A cég legutóbbi árbevétele több mint 17 százalékkal, bő 120 milliárd forinttal nőtt, és meghaladta a 820 milliárdot. Az idei első fél évben is két számjegyű a növekedés, becsléseink szerint az ezermilliárd forintos forgalmat akár 2024-ben elérhetik.

A Szerencsejáték Zrt. vezetője kitért arra az új helyzetre is, hogy júliusban belépett a piacra egy legális versenytárs, az LVC Diamond Kft. érdekeltségébe tartozó Vegas.hu. Mager Andra kijelentette: a vezető pozíciójuk megtartásából nem engednek. Ha ugyanazon feltételeknek kell megfelelni, az itteni szabályokat kell betartani, itt is kell adózni, az szerinte egy fair verseny. Azt is közölte, hogy megújítják a Tippmixpro oldalukat, ennek végeredménye legkésőbb az őszre látható lesz.