Sztáredző a Fradinál? Szoboszlai trénere válthatja Csercseszovot

Többek között a német és az angol topligában is megfordult amerikai Jesse Marsch is szóba került az FTC labdarúgóinak új vezetőedzőjeként. A legutóbb a Premier League-ben szereplő Leeds Unitednél dolgozó 49 éves tréner a Nemzeti Sport értesülése szerint már Budapesten tartózkodik.

Marsch és Szoboszlai: két osztrák bajnoki címet nyertek együtt Fotó: AFP

Marsch-nak rosszul sült el az angliai és előtte a németországi időszaka is (az RB Leipzig éléről öt hónap, a Leedstől pedig szűk egy év után, idén februárban menesztették). Előtte viszont nagyot alkotott Salzburgban: másfél évig Szoboszlai Dominik edzőjeként együtt szárnyaltak, az azóta Liverpoolba igazolt magyar középpályást nevezte a kedvencének. Korábban az amerikai New York RB szakvezetőjeként, majd a német RB Leipzig pályaedzőjeként is nagy sikerekben volt része a Red Bull-csapatoknál.

A Fradival kapcsolatban mindig jólértesült Üllői 129 szurkolói oldal ugyanakkor úgy fogalmaz a Marsch-hírek apropóján: "oldalunk úgy tudja, hogy ez nem igaz, a szakember nincs képben a Fradinál".

A Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után új vezetőedzőre vadászó ferencvárosiakkal több neves külföldi szakembert is szóba hoztak már, legutóbb a bosnyák-svájci Vladimir Petkovicot is, aki a svájci válogatott szövetségi kapitányaként és az olasz Laziónál is bizonyított már.