Magyar szurkolókat rugdostak a földön Montenegróban

Botrányos végjátékot hozott a Montenegró-Magyarország mérkőzés Podgoricában, ahol siófoki szurkolókra támadtak rá a helyiek - írja a sonline.

„Négy autóval érkeztünk, különböző napokon, de a meccs napján végig együtt mozogtunk. ahogy tettük ezt szinte mindig, mindenhol, mert mindenhol ott voltunk eddig, kisebb-nagyobb létszámban: Bukarest, Athén, Split és még sok-sok helyen. Most is tudtuk, hová megyünk és a mérkőzés előtt már hallani is lehetett több próbálkozásról montenegrói részről. A találkozó lefújása után hárman nem várták be a társaikat, hanem elindultak vissza a közeli szállásra. Nem is volt gond, egészen a bejáratáig, ahol egy körülbelül 6-7 személyből álló társaság hátulról lerántotta, leütötte őket majd a földön is még többet kaptak. Komoly sérülés szerencsére nem történt, talán egy bordarepedéssel megúszták. Nem volt náluk látható helyen semmi nemzeti színű ereklye sem sál, sem zászló, viszont egységes fekete magyar pólóban voltak. Azt szerették volna letépni, ami nem sikerült. Ekkor vették észre, hogy a póló alatt van eldugva a zászló, amit a földön fekvő megrugdosott tagunktól elvettek. Ahogy ez megvolt, rögtön el is futottak az épületek közt” - írta a Facebook oldalán a South Coast Ultras Siófok.