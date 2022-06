Kishúga halála után óriási harcolt Kapás Bogi

Élete legnehezebb hónapjait élte át Kapás Boglárka a tokiói olimpia és a budapesti vizes vébé előtt. sosem beszélt róla nyilvánosan, azonban bejegyzéseiből tudni lehet, hogy másfél éve elhunyt a világbajnok úszónő imádott kishúga, Vanda. Folyamatosan megemlékezik a tragédiáról, nemrég az instagramon beszélt arról, miket élt át.

Fotó: Derencsényi István



Tavaly februárban életem legnagyobb akadályával kellett megküzdenem: meghalt a kishúgom.

-Feladhattam volna, rámehetett volna az olimpia is, de nem hagytam. Mert megtanultam felállni és nem feladni. Az Ő emlékéért és magamért. Mert 23 éve küzdök az álmomért és azt sem adtam fel. Mert ennél sokkal erősebbnek neveltek a mindennapok – mondta akkor Kapás, aki tetoválásokkal is emlékezik Vandára. Még 2019-ben varratta jobb csuklójára húga miatt a V betűt, s egy kereszt is van a füle mögött.