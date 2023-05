Szoboszlai már téma Angliában, a Newcastle szurkolói üzentek neki

Szoboszlai Dominik legújabb kérője a Premier League-ben jelenleg harmadik helyen álló Newcastle United. A szaúdi befektetők által dúsgazdag angol együttes az elmúlt egy évben világklasszis játékosok helyett nagy potenciálú, fiatal játékosokba fektette a pénzt, ami eddig be is jött: Alexander Isak, Bruno Guimaraes és Sven Botman is lassan klasszissá érnek Newcastle-ben. Szoboszlai ebbe a koncepcióba tökéletesen beleillene.

Szoboszlai Dominik jövőre már a Newcastle Uniteddel játszana a BL-ben Fotó: AFP

Szoboszlaiért jelentős összeget, 70 millió eurót (25 milliárd forint) kell majd kicsengetni, az araboknak köszönhetően ez sem lehet akadály, a 22 éves középpályást évi 11 millió eurós (4,2 milliárd forint) fizetéssel csábítják. Az átigazolási szál már az angol szurkolókhoz is eljutott, akik tárt karokkal várják a 30-szoros válogatottat.

„Szoboszlai csodálatos igazolás lenne! (...) Szoboszlai egy csodagyerek!”

- írják a Newcastle közösségi oldalain a drukkerek, amit a Mandiner szemlézett. „Követem ezt a kölyköt. Világklasszis! Ahogy lát a pályán és ahogy labdához ér, az zseniális” – dicsérte az RB Leipzig futballistáját egy másik kommentelő. További érdekesség, hogy az angol klub megfigyelői a helyszínen tekintették meg a focista legutóbbi, Werder Bremen elleni összecsapását, ahol a hosszabbításban győztes gólt szerzett.

Az átigazolást Szoboszlai sem cáfolta:

„Még három mérkőzésig biztosan az RB Leipzigben játszom. Szeretnék a Bajnokok Ligájában szerepelni és szeretném megnyerni a kupát másodszor is a Lipcsével. Hogy mi történik a nyár után, majd meglátjuk”

– nyilatkozta a fiatal középpályás.

Az RB Leipzig két fordulóval a Bundesliga vége előtt 60 ponttal a harmadik helyen áll.