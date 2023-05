EL-döntő: Mindent rendben talált Budapesten a Roma és a Sevilla küldöttsége

Újabb mérföldkő előtt áll a 2019 novemberében megnyitott Puskás Aréna, amely a 2020-es európai Szuperkupa-meccs, és a 2021-es Eb-mérkőzések után egy klasszikus nemzetközi kupadöntőnek ad otthont: május 31-én az AS Roma a Sevillával találkozik az Európa-liga fináléjában. Az olasz és a spanyol csapat delegációja már szemrevételezte a helyszínt, és úgy tudjuk, mindent rendben találtak.

Újabb rangos labdarúgó mérkőzést rendeznek a Puskás Arénában / Fotó: MTI

„Hétfőtől szerdáig Budapesten tartózkodott az AS Roma és a Sevilla küldöttsége, lezajlott a döntősök találkozója, a finalist meeting - mondta a Borsnak Dinnyés Márton az MLSZ kommunikációs osztályának vezetője, az UEFA médiabizottságának tagja. - Kimondottan nagy, 15-20 fős küldöttség érkezett, közvetlenül a csapatokat érintő dolgok mellett rengeteg fontos apróságot egyeztetett az UEFA még népesebb helyszínen szervezői csapata a két klubbal, a biztonságon, közlekedésen át az edzések, sajtótájékoztatók vagy éppen a szállodai ügyekig. Minden rendben volt. Persze egy döntőbejutás hatalmas öröm, de nincs könnyű életük, mert a Roma hétfőn, a Sevilla szerdán játszott bajnoki meccset, és ezek közé kellett beszorítani a helyszíni szemlét.”

Mindkét klub és a szurkolótáborok legnagyobb része is repülővel utaznak majd Budapestre.

„Mindkét csapat jelezte, hogy az UEFA által számukra biztosított 15 ezer jegy elkelt. Eddig is tudtuk, hogy telt ház lesz, de ez a Roma és a Sevilla részéről is megerősítést nyert. A távolságok miatt mindenki elsősorban repülős utakban gondolkozik, és ez óriási szervezést jelent. Nem tudom, volt-e olyan esemény korábban, hogy a budapesti reptér egyetlen rendezvény miatt ilyen sok embert fogadott pár órán belül, de most ezt kell megszerveznie a klubokkal kapcsolatban álló utazási irodáknak, légitársaságoknak. Némileg hasonló volt a helyzet 2020-es Bayern-Sevilla Szuperkupa mérkőzésen, de akkor lényegesen kevesebb néző érkezett. Óriási előnye az itteni, Szabó Vilmos által vezetett hazai rendező stábnak, hogy konkrét tapasztalatai vannak a nagy mérkőzések szervezését illetően az Eb-nek, és a válogatott mérkőzéseknek is köszönhetően.”

A Sevilla-Roma Európa-liga döntőt május 31-án 21 órától játsszák. A mérkőzésen telt ház lesz, valamennyi jegy elkelt, belépőt már a helyszínen sem lehet venni.