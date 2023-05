Örülhetnek a rajongók: kezdődik a Tippmix Minifoci Magyar Kupa

2023-ban kicsit máshogy kerül ismét megrendezésre a Szabad Föld Kupa. Ugyanis a Tippmix, - Szabad Föld, - a Mediaworks- és az Országos Minifutball Szövetség együttműködésének köszönhetően valósulhatott meg ismét a rendezvény, méghozzá immáron kispályán, Tippmix Minifoci Magyar Kupa néven.

Fotó: Vaszko Viktor

A verseny célja az, hogy mindenki számára elérhető legyen az amatőr szabadidős kikapcsolódás, ezzel együtt pedig a minifutball népszerűsítése. Érdekesség, a Tippmix Minifoci Magyar Kupán keresztül ki lehet lépni majd a nemzetközi kupaporondra, ugyanis a győztes az Európai Minifutball Szövetség (EMF) Euro Cup döntőjébe kerül, tehát adott a lehetőség mindenkinek, hogy a legjobbak közé jusson.

A Tippmix Minifoci Magyar Kupa helyszínei úgy kerültek kiválasztásra, hogy azok mindenki számára elérhetőek legyenek. A kupa az amatőr sportolók számára biztosít tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket, hiszen a megmérettetésen nem szerepelhetnek nagypályán az NB I-ben és az NB II-ben szereplő játékosok. Jelentkezni az alábbi linkre kattintva lehetséges.

Az egyes állomások egymástól független kispályás tornák. Egy csapatnak – vagy játékosnak – lehetősége van több állomásra is beneveznie. Állomásonként a győztes csapat bejut a Tippmix Minifoci Magyar Kupa döntőjébe!

Helyszíni sorsolás

Ami a lebonyolítást illeti, minden állomásra az állomás előtti csütörtök 18.00.-ig lehetséges nevezni. A torna programja ezután vagy helyszíni sorsolással készül. Állomásonként 16-40 csapat nevezésére van lehetőség. Sorsolás után a csapatok 4 vagy 5 fős csoportokba kerülnek és a csoportmérkőzésekkel kezdődik meg a verseny. Csoportonként két csapat kerül a rájátszásba, ahol egyenes kieséses rendszerben folytatódik a küzdelem. Állomásonként a győztes csapat bejut a budapesti nagydöntőbe. Ez azt jelenti, hogy a négy állomás nyertese kerül be a nagydöntőbe. A csapatokat előzetes kiemelés nélkül elődöntőkbe sorsolják a szervezők, ahonnan a két vesztes a bronzmérkőzést játszhat, a két győztes pedig bekerül a Tippmix Minifoci Magyar Kupa döntőjébe!

Remek verseny lesz

- Számunkra óriási megtiszteltetés, hogy Tippmix Minifoci Magyar Kupa néven életre hívunk egy olyan sorozatot, mely korábban oly sok kihívást, no meg örömöt okozott az amatőr labdarúgóknak. A 2022-es esztendőben Hungarian Open névre hallgató minifoci versenyt gondoltuk tovább, amikor megkezdtük az egyeztetéseket a Mediaworks munkatársaival. A tavaly csak Budapesten zajló sorozatot idén elvisszük valamennyi régióba - Hajdúszoboszló, Budapest, Tápiószentmárton, Balatonfűzfő - és immár Tippmix Minifoci Magyar Kupa néven versenyeztetjük a kispályás labdarúgásért rajongó csapatokat. A tét sem kicsi, hiszen a sorozat abszolút győztese Európában is elindulhat. Az első állomás Hajdúszoboszló lesz, ahol remek kapcsolatot ápolunk a sportegyesület és a város vezetésével is, oly annyira, hogy tavaly itt szerveztük meg az EMF második számú klubversenyét az Euro Cup-ot. Remek versenyre van kilátás, melynek végén remélem mindenki elégedetten megy haza - mondta a megkeresésünkre a Pinkóczi Tibor, az Országos Minifutball Szövetség alelnöke.

A mérkőzések folyamatosan az Országos Minifutball szövetség játékvezetői közreműködése mellett zajlanak.