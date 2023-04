Heti top: Hosszú Katinka nem titkolózik tovább, Szoboszlai nagy lépésre készül

Hosszú Katinka hazaérkezett Amerikából, de továbbra sem pihen. A várandós bajnoknő természetesen már nem versenyez, de az országos bajnokságot így sem hagyhatja ki. Kaposváron a helyszínen támogatta a csapata, az Iron Swim Team versenyzőit.

Idén kicsit más ruhában érkeztem az országos bajnokságra, de ugyanannyira jó volt a csapatomnak, az Iron Swim Teamnek szurkolni!

- írta az Instagram-oldalán Hosszú Katinka.

Fotó: Domotor Csaba

A rajongók találgatnak... Vajon tényleg egy eljegyzési gyűrű csillog Szoboszlai Dominik barátnőjének az ujján? Gécsek Fanni múlt szombaton a Lipcse meccsén járt, onnan jelentkezett be. Egyelőre nem érkezett reakció arra, történt-e ilyen előrelépés Dominik és Fanni hároméves kapcsolatában.

Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

Harmadszor is Dárdai Pál lett a Hertha Berlin vezetőedzője. Pedig most nem is ő volt az első számú jelölt, mivel a klubelnök tavaly nyáron megharagudott rá. A főnök Dárdainak egy balatoni videójára rágott be.