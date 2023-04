Káosz a Forma-1-ben, Verstappen beleszállt Hamiltonba a drámai futam után

Sokáig emlékezetes, kaotikus versenyt hozott az Ausztrál Nagydíj. A Forma-1 2023-as sorozatának harmadik futamát is Max Verstappen (Red Bull) nyerte. A kétszeres világbajnok címvédő pályafutása során először diadalmaskodott Melbourne-ben, majd beolvasott a mögötte másodikként célba ért Lewis Hamiltonnak (Mercedes).

Verstappen (jobbra) szerint Hamilton nem tartotta be a szabályokat Fotó: Getty Images

A háromszor is félbeszakított F1-versenyen többször is nagy párharcot vívott a két rivális. Verstappen szerint nem is a legsportszerűbbet.

– Csak arra vigyáztam, nehogy összeakadjunk.

A szabályok egyértelműen kimondják, mit lehet csinálni a külső íven. Ő nyilvánvalóan nem tartotta magát ehhez.

De nem gond, mindezek ellenére sikerült megelőznöm. Ugyanakkor erre oda kell figyelnünk a következő versenyeken – dohogott Verstappen.

Harmadikként a kétszeres vb-győztes Fernando Alonso (Aston Martin) gurult be, ahogy korábban Bahreinben és Szaúd-Arábiában is.