"Nem irigylem a fiamat" - óriási teher a magyar legenda neve a tehetséges ifjúnak

A Fácán becenévre hallgató sztár jelenleg Egerben, az egykor szebb napokat látott ob I-ben szereplő helyi vízilabda csapatának szakmai igazgatója. Biros Pétert először arról kérdeztük, hogy tetszett neki a Zákonyi S. Tamás készítette film. A nagy bajnok pedig szűkszavúan csak annyit válaszolt, „azt mondják a hozzáértők, hogy jó a film.”

Biros Péter Fotó: Szabolcs László

„Mi volt a póló aranycsapat titka? Semmilyen hókuszpókusz nem jellemezte ezt a válogatottat, a rengeteg munka, a baráti társasággá kovácsolódott játékosok, és a zseniális szövetségi kapitány, Kemény Dénes tette naggyá – mondta lapunknak Biros. - Három olimpiai aranyérmet nyertünk, nem tudunk különbséget tenni közöttük, mindannyiunk számára ugyanolyan fontos valamennyi.”

Biros Pétert 2012-ben az a megtiszteltetés is érte, hogy ő vihette a magyar küldöttség zászlaját a londoni olimpia megnyitóünnepségén és ez örök emlék marad számára. Azt is elmondta, hogy a sikerek mellett ma azért dolgozik Egerben, hogy néhány év múlva az ellenfelek újra remegő lábakkal lépjenek be a Bitskey Uszodába. És hogy Egerben a Biros név újra nagy legyen, arról nagyobbik fia, Samu gondoskodhat, hiszen ő fiatal kora ellenére már bemutatkozott az OB I-ben.

„Nem irigylem a fiamat, Samut, hiszen a Biros névvel nem könnyű megfelelni – mondta a büszke apa. - Nagyon tehetséges, csak rajta múlik, mire viszi, és ha kikéri a véleményemet, természetesen elmondom neki, de remek edzői vannak, isten ments, hogy beleszóljak szakmai fejlődésébe. Én vagyok én, ő meg ő.”

És hogy mikor lesz újra megközelítőleg hasonlóan sikeres a magyar férfi-vízilabda válogatott? Biros kapásból válaszolt, azt mondta, nagyon optimista már a jövő évi párizsi olimpiát illetően is, mert eddig is nüanszokon múlott világversenyeken a győzelem vagy vereség. Reméli, egy év múlva Párizsban olimpiai bajnok csapattársa, Varga Zsolt vezetésével a maiak is a győzelem útjára lépnek.