A diákolimpikon atléták is ott lehetnek a 2023-as Budapesti Atlétikai Világbajnokságon

Különleges lehetőséghez jut több tízezer sportoló, akik az Atlétika Diákolimpia tavaszi versenyein sikeresen szerepelnek. A Budapest 2023 Nonprofit Zrt. és a Magyar Diáksport Szövetség együttműködése alapján minden diáksportoló és felkészítő pedagógusaik, akik az idei Atlétika Diákolimpia tavaszi körzeti, megyei és országos döntőin részt vesznek, kedvezménykupont kapnak, amivel 50 %-os áron 4 darab jegyhez vagy bérlethez jutnak a budapesti vb esti programjaira, a délelőtti számokat pedig mindössze 2023 forintért nézhetik meg a lelátókról.

Fotó: Nemzeti Sport

Az országos döntők dobogósainak és felkészítő tanáraiknak ezen túl további exkluzív lehetőségként ingyenes belépőjegy is jár a vb délelőtti eseményeire. Az első kuponokat a ma lezajlott Mezei Futóbajnokság Diákolimpia Országos Döntőn adta át dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, az atlétikai világbajnokság szervezéséért felelős kormánybiztos, Németh Balázs, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke. A szezon további atlétika versenyei az Atlétika Többpróba és Atlétika Egyéni és Váltófutó Pályabajnokság keretében zajlanak, amelyeknek országos döntőit májusban és júniusban Budapesten, Zalaegerszegen és Győrött rendezik meg.

„A Sportért Felelős Államtitkárságon kiemelt célunk, hogy a fiatalokat mozgásra ösztönözzük és a sportolás által egy olyan alternatívát biztosítsunk a szabadidő hasznos eltöltésére, amely az egészségük miatt is fontos. Ehhez azonban szükség van világraszóló sportrendezvényekre is, mint például az idei budapesti atlétikai világbajnokság, ami óriási motiváló erővel bír. Hiszen mi lehetne nagyobb inspiráció a gyerekek számára, mint élőben látni versenyezni a világ legjobb atlétáit” – mondta dr. Schmidt Ádám, a világbajnokság szervezéséért felelős kormánybiztos.

„Megmozgatjuk az országot, megszerettetjük a gyerekekkel az atlétikát, és egy fantasztikus sportélményen keresztül ösztönzünk mindenkit, hogy sportoljon, éljen egészségesebb életet - ez az elsődleges küldetésünk a világbajnokság segítségével" - mondta Németh Balázs, a vb szervezéséért felelős Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója.

Balogh Gábor a jelenlévőknek személyes élményeiről mesélt az 1999-es budapesti öttusa vb-ről, ahol egyéniben és csapatban is aranyérmes lett, és a hazai közönség felejthetetlen emlékké emelte számára a versenyt. Az egyik legnépesebb Diákolimpia versenyszámra, a Mezei Futóbajnokságra idén is kiemelt létszám, 37 ezer fő nevezett országszerte, közülük pedig 2300 fő jutott el az országos döntőre. A hagyományosan a gödöllői reptéren megrendezésre kerülő versenyen szinte az összes Diákolimpia® korosztály részt vesz., a II-től a VI. korcsoportig. A legkisebb korosztályban a lányoknak 1,5 km-es távot kellett teljesíteni, amely fokozatosan emelkedett nem és korosztály szerint, a legidősebb fiúknak szóló 5 km-es távig. A verseny egyéni és csapatszinten egyaránt zajlott, a résztvevő iskolák az egyéni versenyzők mellett 5 fős csapatokat is indíthattak. Idén a budapesti, miskolci és veszprémi iskolák szerepeltek kiválóan a versenyen, 10, 6, illetve 5 éremmel térhettek haza.

Ezen az eseményen is jelen volt az MDSZ hulladékmentes sportolásról szóló kampánya, a Sport #Without Waste elnevezésű program, amelynek keretében a tanév végéig több Diákolimpia országos döntőn és megyei versenyen jelenik meg a fenntarthatósággal foglalkozó edukációs stand, és buzdítja a résztvevőket a környezettudatos sportolásra, pl. saját kulacs használatára, és a keletkező hulladékok szelektív gyűjtésére.